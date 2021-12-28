МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

«Талантливый и хоккейное чутье зашкаливает». Болельщики оценили крутой финт Мичкова на МЧМ-2022

15:35
Теги:

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков удивляет болельщиков своей игрой на чемпионате мира 2022 года.

Блогер Дмитрий Филипович опубликовал в Twitter видео с финтом хоккеиста и подписал: «Я уже люблю Мичкова».

В комментариях болельщики написали:

@hockey_habs
«Я стал его большим поклонником только после этих нескольких игр. Он такой талантливый во всем. Уверенный в себе и хоккейное чутье зашкаливает.

Тот факт, что он не появится пока в НХЛ, просто дикость, этот парень уничтожит лигу, когда приедет".

@nhlseider
«Надеюсь, что он будет таким же, как Евгений Малкин»

@Gr8lakespodcast
«К сожалению, он будет в России до 2026 года... лол»

@MGranlund18
«Мне нравится, что он не боится. В матче он был в полном порядке. Он получил две минуты за то, что дернулся на шведа в конце 2-го периода. Я умер от смеха».

Также ответ на пост написал СКА-1946: «Тогда для вас мичковский мем «вне времени»

Сборная Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Мичков идет по пути Овечкина! Пока не играет «Вашингтон», все следят за голами русского вундеркинда на МЧМ
Верховный суд РФ ликвидировал «Мемориал»
1
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде