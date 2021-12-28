«Талантливый и хоккейное чутье зашкаливает». Болельщики оценили крутой финт Мичкова на МЧМ-2022
15:35
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков удивляет болельщиков своей игрой на чемпионате мира 2022 года.
Блогер Дмитрий Филипович опубликовал в Twitter видео с финтом хоккеиста и подписал: «Я уже люблю Мичкова».
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