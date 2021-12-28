«Талантливый и хоккейное чутье зашкаливает». Болельщики оценили крутой финт Мичкова на МЧМ-2022

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков удивляет болельщиков своей игрой на чемпионате мира 2022 года.

Блогер Дмитрий Филипович опубликовал в Twitter видео с финтом хоккеиста и подписал: «Я уже люблю Мичкова».

I love Michkov already pic.twitter.com/NVqiJaGQGQ — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) December 27, 2021

В комментариях болельщики написали:

@hockey_habs

«Я стал его большим поклонником только после этих нескольких игр. Он такой талантливый во всем. Уверенный в себе и хоккейное чутье зашкаливает.

Тот факт, что он не появится пока в НХЛ, просто дикость, этот парень уничтожит лигу, когда приедет".

@nhlseider

«Надеюсь, что он будет таким же, как Евгений Малкин»

@Gr8lakespodcast

«К сожалению, он будет в России до 2026 года... лол»

@MGranlund18

«Мне нравится, что он не боится. В матче он был в полном порядке. Он получил две минуты за то, что дернулся на шведа в конце 2-го периода. Я умер от смеха».

Также ответ на пост написал СКА-1946: «Тогда для вас мичковский мем «вне времени»