МЧМ по хоккею 2022
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Кто виноват в поражении от Швеции? Live с Зислисом — в 13.00

08:05
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР

Эфир про молодежный хоккей — Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят матч МЧМ Россия — Швеция (3:6) и старт МЧМ-2022.

Главные темы:

— что с российскими вратарями;

— есть ли козыри кроме Мичкова;

— во что играет сборная России;

— другие матчи дня.

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде