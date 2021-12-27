Кто виноват в поражении от Швеции? Live с Зислисом — в 13.00
08:05
Эфир про молодежный хоккей — Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят матч МЧМ Россия — Швеция (3:6) и старт МЧМ-2022.
Главные темы:
— что с российскими вратарями;
— есть ли козыри кроме Мичкова;
— во что играет сборная России;
— другие матчи дня.
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