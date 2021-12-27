Эфир про молодежный хоккей — Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят матч МЧМ Россия — Швеция (3:6) и старт МЧМ-2022.

Главные темы:

— что с российскими вратарями;

— есть ли козыри кроме Мичкова;

— во что играет сборная России;

— другие матчи дня.