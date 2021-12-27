Молодежная сборная России в матче МЧМ-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск.