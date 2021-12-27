МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: видеообзор матча МЧМ-2022

07:20
27 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швеция — 3:6. Фото ИИХФ
27 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швеция — 3:6. Фото ИИХФ
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Молодежная сборная России в матче МЧМ-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде