Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на присуждение технического поражения сборной США в матче со Швейцарией в рамках МЧМ-2022 в Канаде из-за обнаружения заражения коронавирусом у двух американских хоккеистов.

«Я спортсмен, поэтому выступаю за то, чтобы играли. Но здесь решат врачи, которые контролируют всю ситуацию. Будет обидно, если турнир отложат и приостановят. Зрители и телезрители не получат удовольствия. Но безопасность людей на первом месте. Перед матчем между Россией и США все будет проверяться, будут сдаваться тесты. Когда выходишь на игру, уже ничего не боишься. Если комиссия не допустит хоккеистов к встрече, тут уже ничего не сделаешь. К матчу нужно готовиться в полную силу и не обращать на это внимания», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Команду США закрыли на карантин, а организаторы засчитали техническое поражение американцам в матче против Швейцарии в рамках группы В. 1 января американская команда должна сыграть против России.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20