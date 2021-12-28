Фетисов надеется, что организаторы МЧМ примут правильное решение о проведении следующих матчей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира между командами США и Швейцарии.

«Откуда я знаю, какая там обстановка. В Канаде уже, наверное все проговорено. Обидно, конечно. Рано закрываются из-за ковида. Надеюсь, они найдут правильное решение. Как перенести? Это же не просто ящик, чтобы его взять и перенести с места на место. Не знаю», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

Отмечается, что решение принято, чтобы сохранить спортивную целостность соревнований в свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом.

1 января американская команда должна сыграть против России.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20