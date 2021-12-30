В ИИХФ планируют заново провести МЧМ-2022 летом в Канаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о планах провести отмененный ранее молодежный чемпионат мира-2022.

«Мы отменили текущий турнир, но с января мы начнем работать над организацией нового, — цитирует Тардифа «Чемпионат.com». — Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут сыграны заново.

На данный момент, его определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план».

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса.