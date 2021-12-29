Мичков больше не сможет сыграть на МЧМ? Что грозит игроку за положительный тест

По информации РИА «Новости Спорт», хоккеистом, который сдал положительный тест на ковид в молодежной сборной России на МЧМ, стал форвард Матвей Мичков.

По регламенту турнира, если хоккеист сдает два положительных теста, как это, например, было с игроком сборной Швейцарии Симоном Кнаком, он садится на карантин на 10 дней.

Так что если это случится и с Мичковым, то на МЧМ он уже точно не сыграет.

Ранее сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1.