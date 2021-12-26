Фетисов поделился ожиданиями от матча молодежной сборной России против Швеции на МЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча молодежной национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Канаде против сборной Швеции.

«Первая игра для начала чемпионата мира всегда важна. Тем более играем с главными конкурентами в группе. Поэтому будет интересно посмотреть на эту игру. Может сказаться волнение или многие другие факторы», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Двукратный олимпийский чемпион также поделился мнением о том, насколько Швеция грозный соперник для России.

«Победы в товарищеских матчах — это круто, конечно. Но на молодежном чемпионате мира совсем другая атмосфера. Если бы результаты этого турнира определяли по товарищеским матчам, то была бы другая картинка. Надеемся, что ребята справятся с волнением, эмоциями и будут играть в свой хоккей, не смотря на прошлые матчи своих соперников», — добавил Фетисов.

Первый матч на молодежном чемпионате мира сборная России проведет против сборной Швеции в ночь с 26 на 27 декабря. Начало встречи — в 00:30 часов по московскому времени.