Каменский рассказал, как России обыграть Швецию на МЧМ-2022
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча молодежной национальной команды на МЧМ-2022 в Канаде против сборной Швеции.
«Конечно, мы будем болеть за наших ребят. Хочу пожелать им хорошего турнира, а также побед. В первом матче очень важно сделать хороший задел. Я думаю, что на каждый матч нужно выходить, как на последний. Тогда будет результат. Если беречь силы и где-то кому-то проигрывать, лучше не ехать на турнир. Молодые ребята быстро восстанавливаются, поэтому нужно выкладываться на 100 процентов», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Также побладатель кубка Стэнли оделился мнением о том, что нужно вынести нашим хоккеистам из контрольного матча с Канадой (4:6).
«Обязательно нужно учитывать контрольный матч с Канадой. Это хорошая возможность, чтобы исправить свои ошибки и перенести все хорошее на турнир. В первую очередь нашим нужно не удаляться. Плюс к этому, важно добавить агрессивности в нападении, а также внимательности в обороне. Тренер точно должен знать, что хоккеистам нужно изменить и поработать с ними над этим», — добавил Каменский.
Первый матч на молодежном чемпионате мира сборная России проведет против сборной Швеции в ночь с 26 на 27 декабря. Начало встречи — в 00:30 часов по московскому времени.
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