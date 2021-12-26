Каменский рассказал, как России обыграть Швецию на МЧМ-2022

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча молодежной национальной команды на МЧМ-2022 в Канаде против сборной Швеции.

«Конечно, мы будем болеть за наших ребят. Хочу пожелать им хорошего турнира, а также побед. В первом матче очень важно сделать хороший задел. Я думаю, что на каждый матч нужно выходить, как на последний. Тогда будет результат. Если беречь силы и где-то кому-то проигрывать, лучше не ехать на турнир. Молодые ребята быстро восстанавливаются, поэтому нужно выкладываться на 100 процентов», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также побладатель кубка Стэнли оделился мнением о том, что нужно вынести нашим хоккеистам из контрольного матча с Канадой (4:6).

«Обязательно нужно учитывать контрольный матч с Канадой. Это хорошая возможность, чтобы исправить свои ошибки и перенести все хорошее на турнир. В первую очередь нашим нужно не удаляться. Плюс к этому, важно добавить агрессивности в нападении, а также внимательности в обороне. Тренер точно должен знать, что хоккеистам нужно изменить и поработать с ними над этим», — добавил Каменский.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Первый матч на молодежном чемпионате мира сборная России проведет против сборной Швеции в ночь с 26 на 27 декабря. Начало встречи — в 00:30 часов по московскому времени.