Фазель выразил надежду на то, что на проведении МЧМ-2022 не скажется ситуация с коронавирусом

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель выразил надежду на то, что МЧМ-2022 пройдет успешно, несмотря на опасность распространения коронавируса.

«На турнире на трибуны разрешено пускать не больше 50 процентов зрителей. Никто не защищен от ковида, и я реально скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией снова очень сумасшедшая, вы знаете, что ИИХФ уже отменила все свои турниры в январе, и это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что ИИХФ способна провести этот чемпионат мира», — цитирует ТАСС Фазеля.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.