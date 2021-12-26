МЧМ по хоккею 2022
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Фазель выразил надежду на то, что на проведении МЧМ-2022 не скажется ситуация с коронавирусом

12:11
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Почетный президент ИИХФ Рене Фазель выразил надежду на то, что МЧМ-2022 пройдет успешно, несмотря на опасность распространения коронавируса.

«На турнире на трибуны разрешено пускать не больше 50 процентов зрителей. Никто не защищен от ковида, и я реально скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией снова очень сумасшедшая, вы знаете, что ИИХФ уже отменила все свои турниры в январе, и это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что ИИХФ способна провести этот чемпионат мира», — цитирует ТАСС Фазеля.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13302201

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде