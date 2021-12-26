МЧМ по хоккею 2022
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МЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России

11:05
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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Все матчи сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

Сборная России играет в группе В, соперники — США, Швеция, Словакия и Швейцария.

Расписание матчей сборной России:

27 декабря, понедельник

Россия — Швеция (0.30 мск)

28 декабря, вторник

Россия — Швейцария (0.30 мск)

30 декабря, четверг

Словакия — Россия (0.30 мск)

1 января, суббота

США — Россия (5.30 мск)

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Все матчи российской сборной на турнире можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде