МЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России

Все матчи сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

Сборная России играет в группе В, соперники — США, Швеция, Словакия и Швейцария.

Расписание матчей сборной России:

27 декабря, понедельник

Россия — Швеция (0.30 мск)

28 декабря, вторник

Россия — Швейцария (0.30 мск)

30 декабря, четверг

Словакия — Россия (0.30 мск)

1 января, суббота

США — Россия (5.30 мск)

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Все матчи российской сборной на турнире можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале.