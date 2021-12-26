МЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Все матчи сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.
Сборная России играет в группе В, соперники — США, Швеция, Словакия и Швейцария.
Расписание матчей сборной России:
27 декабря, понедельник
Россия — Швеция (0.30 мск)
28 декабря, вторник
Россия — Швейцария (0.30 мск)
30 декабря, четверг
Словакия — Россия (0.30 мск)
1 января, суббота
США — Россия (5.30 мск)
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Все матчи российской сборной на турнире можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале.
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