Демидов вернулся в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022
Нападающий СКА Семен Демидов вернулся в расположение молодежной сборной России по хоккею.
Как сообщает официальный Twitter национальной команды, игрок восстановился после травмы, прошел все карантинные мероприятия и присоединился к учебно-тренировочному сбору команды перед МЧМ-2022.
Ранее вместо 19-летнего нападающего в национальную команду был вызван Андрей Баканов из «Сочи».
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России сыграет в группе В с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.
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