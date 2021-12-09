Демидов вернулся в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022

Нападающий СКА Семен Демидов вернулся в расположение молодежной сборной России по хоккею.

Как сообщает официальный Twitter национальной команды, игрок восстановился после травмы, прошел все карантинные мероприятия и присоединился к учебно-тренировочному сбору команды перед МЧМ-2022.

? Нападающий Семен Демидов (СКА) восстановился после травмы и после соблюдения карантинных мероприятий присоединился к молодежной сборной России U20.



Команда проходит учебно-тренировочный сбор перед МЧМ-2022 — Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021

Ранее вместо 19-летнего нападающего в национальную команду был вызван Андрей Баканов из «Сочи».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России сыграет в группе В с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.