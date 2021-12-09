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МЧМ по хоккею 2022
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Демидов вернулся в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022

19:58
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Нападающий СКА Семен Демидов вернулся в расположение молодежной сборной России по хоккею.

Как сообщает официальный Twitter национальной команды, игрок восстановился после травмы, прошел все карантинные мероприятия и присоединился к учебно-тренировочному сбору команды перед МЧМ-2022.

Ранее вместо 19-летнего нападающего в национальную команду был вызван Андрей Баканов из «Сочи».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России сыграет в группе В с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

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Анна Горшкова все материалы автора

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