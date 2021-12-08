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МЧМ по хоккею 2021
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ИИХФ высоко оценила подготовку Новосибирска и Омска к проведению МЧМ-2023

15:56

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) высоко оценила подготовку Новосибирска и Омска к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года во время посещения объектов, информирует сайт организации.

Делегация посетила Новосибирск и оценила темпы строительства арены и заслушала отчет о подготовке к чемпионату. Помимо арены, делегация ИИХФ ознакомилась с инфраструктурой города — в частности, с отелями.

«Все наши ожидания пока оправдываются», — сказал Ханнес Эдерер, директор по мероприятиям Международной федерации хоккея. «Нам здесь очень повезло с погодой, сейчас чудесная и по-настоящему зимняя погода, и мы являемся представителями зимнего вида спорта. Мы видели строящуюся арену, которая будет чрезвычайно красивой.

У арены отличный проект, который позволяет создать прекрасные условия как для участников, так и для зрителей. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире такие сооружения должны быть многофункциональными, но я не сомневаюсь, что в этом регионе арена в первую очередь будет использоваться как хоккейная арена".

Визит в Новосибирск завершился рабочей встречей с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым, который подчеркнул, что хоккей является одним из любимых видов спорта в регионе, и особое внимание уделяется подготовке к чемпионату мира 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/ru/events/2023/wm20/news/31073/site_visit_in_siberia

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Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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