Баканов вызван в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022 вместо травмированного Демидова

Для подготовки к молодежному чемпионату мира-2022 в сборную России вызван нападающий Андрей Баканов («Сочи»), сообщает официальный Twitter ФХР. Форвард Семен Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой.

?Замена в составе сборной России U20.



Для подготовки к молодежному чемпионату мира 2022 вызван нападающий Андрей Баканов (ХК «Сочи»). Форвард Семен Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой — Хоккей России (@russiahockey) December 1, 2021

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде (Эдмонтон и Ред Дир). Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.