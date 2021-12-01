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Баканов вызван в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022 вместо травмированного Демидова

16:05
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Для подготовки к молодежному чемпионату мира-2022 в сборную России вызван нападающий Андрей Баканов («Сочи»), сообщает официальный Twitter ФХР. Форвард Семен Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде (Эдмонтон и Ред Дир). Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

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Евгений Петров все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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