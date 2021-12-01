Баканов вызван в молодежную сборную России для подготовки к МЧМ-2022 вместо травмированного Демидова
Для подготовки к молодежному чемпионату мира-2022 в сборную России вызван нападающий Андрей Баканов («Сочи»), сообщает официальный Twitter ФХР. Форвард Семен Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой.
?Замена в составе сборной России U20.— Хоккей России (@russiahockey) December 1, 2021
Для подготовки к молодежному чемпионату мира 2022 вызван нападающий Андрей Баканов (ХК «Сочи»). Форвард Семен Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде (Эдмонтон и Ред Дир). Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю