Быков заявил, что уровень МЧМ упал без сборной России

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» отсутствие национальной команды на молодежном чемпионате мира-2024 в Швеции. Финал турнира между сборными Швецией и Финляндией состоится 4 января в 21.30 по московскому времени.

«То, что одной из сильных команд, сборной России, нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес! От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы. Кто-то может не согласиться, но это факт. Исторические факты говорят об этом. Только в серьезной, жесткой конкуренции проходит эволюция в хоккее и в жизни в целом», — сказал Быков «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.