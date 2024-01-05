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Сегодня, 15:51

Быков заявил, что уровень МЧМ упал без сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» отсутствие национальной команды на молодежном чемпионате мира-2024 в Швеции. Финал турнира между сборными Швецией и Финляндией состоится 4 января в 21.30 по московскому времени.

«То, что одной из сильных команд, сборной России, нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес! От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы. Кто-то может не согласиться, но это факт. Исторические факты говорят об этом. Только в серьезной, жесткой конкуренции проходит эволюция в хоккее и в жизни в целом», — сказал Быков «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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