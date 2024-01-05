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Сегодня, 19:46

Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и вырвала победу над Финляндией в матче за бронзу МЧМ

Алина Савинова
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Сборная Чехии победила Финляндию в матче за третье место молодежного чемпионата мира — 8:5.

После второго периода финны вели со счетом 5:3, но в третьей 20-минутке чехи забросили пять безответных шайб, в том числе четыре за 50 секунд на препоследней минуте встречи.

За финскую сборную по голу забили Расмус Кумпулайнен, Яни Нюман, Конста Хелениус и дубль оформил Ленни Хямеэнахо.

У сборной Чехии дублем отметился Иржи Кулих, Ондржей Бехер сделал хет-трик. Еще по шайбе забросили Филип Штанцль, Томаш Гамара и Доминик Рымон.

Чешская команда во второй раз в истории стала бронзовым призером МЧМ. Турнир 2024 года проходит в шведском Гетеборге.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Чехия U20 — Финляндия U20 — 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

Голы: Кумпулайнен — 2, 6:13 — 0:1. Нюман — 2 (Каскимяки, Пулккинен), 7:43 — 0:2. Кулих — 5 (бол., Меловски, Гамара), 16:16 — 1:2. Штанцль — 4 (бол., Меловски, Бехер), 28:37 — 2:2. Хелениус — 1 (Нюман, Каскимяки), 28:52 — 2:3. Хямеэнахо — 3 (Кулонумми, Лассила), 29:11 — 2:4. Хямеэнахо — 4 (бол., Кулонумми, Кескинен), 34:32 — 2:5. Бехер — 1 (мен., Штанцль, Чех), 39:05 — 3:5. Кулих — 6 (бол., Меловски, Гамара), 44:41 — 4:5. Бехер — 2 (Кулих, Шале), 58:04 — 5:5. Гамара — 2 (Кулих, Бехер), 58:19 — 6:5. Рымон — 2 (п.в.), 58:52 — 7:5. Бехер — 3 (п.в.), 58:54 — 8:5.

Вратари: Грабал (Вондраш, 7:43, 57:04 — 58:04) — Кокко (58:28 — 58:54).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (6+8+17) — 23 (6+13+4).

Судьи: Бьерк, Мюррей.

5 января. Гетеборг. Scandinavium.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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