Шестеркин не проиграл дуэль Василевскому. И кто теперь лучший вратарь мира?
«Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, с издевательским хладнокровием остановив на подходе к золотой серии «Рейнджерс». Не спешите проецировать итоги противостояния лучших команд «Востока» на вратарскую дуэль Андрея Василевского и Игоря Шестеркина. Финал конференции подавался через встречу топ-голкиперов лиги. Однако серия, как и весь плей-офф, не дали ответа, кто из русских гигантов лучший и кто может по праву считать себя номером один в НХЛ.
Поверхностный анализ фактов наводит на мысль, что Василевский переиграл Шестеркина. После решающего матча предвкушал бравады о том, что Игорь дрогнул и уступил Андрею. Командный результат — база для сравнения хоккеистов. Недаром элитные вратари, например Мартин Бродо и Сергей Бобровский, отмечали, что для них важнее победа, чем личная статистика: отраженные броски или коэффициент надежности.
Но батл Василевского и Шестеркина слишком высококлассный, чтобы оценивать результаты исключительно по командным достижениям. Объективности в подобном анализе будет меньше, чем шансов «Баффало» на Кубок Стэнли-2023. Детально разбирая вклад каждого вратаря в командные успехи, осознаешь, что Игорь ни в чем не уступил более опытному и титулованному коллеге, который идет за третьим кубком подряд. Шестеркин же, напомню, провел третий сезон в НХЛ, а в плей-офф до 4 мая сыграл только один матч.
Провести адекватное сравнение топ-голкиперов помешали неравные возможности команд, с которыми они зашли в финал конференции. Шестеркин — фундамент «Рейнджерс». Не только в плей-офф, но и в регулярке. Без магии Игоря «бродвейцы» забуксовали бы в первом раунде, а выход в топ-4 лиги снился бы в розовых снах. Василевский — один из системообразующих механизмов машины Джона Купера. Не собираюсь приуменьшать вклад Андрея в монструозность «Тампы», но влияние Шестеркина на командный результат гораздо больше.
Подтверждение легко отыскать в расширенной статистике от сервиса Naturalstattrick. «Тампа» превзошла «Рейнджерс» по всем компонентам. Ожидаемые голы, броски, опасные моменты — везде прослеживается лидерство «Лайтнинг». Причем солидное. Данные хG говорят, что «Тампа» могла забивать около 23 голов, а забила только 16. Результативность «Рейнджерс» соответствует статистике: из xG 14,76 выросли 14 шайб. Получается, Шестеркин украл у банды Никиты Кучерова как минимум семь голов. Василевский — в лучшем случае один.
Кошмарная разница между финалистами по опасным моментам: 103 против 58 в пользу «Тампы». Почти двукратное отставание нивелировалось благодаря магии Шестеркина. Игорь стоял на ушах и постоянно оставлял партнеров в игре. Василевский не скучал в воротах и выручал команду не менее эффектно, но шайба до Андрея доходила реже. А концентрация опасных шансов, созданных ньюйоркцами, также была скромнее. Дело не в конкретном отрезке или матче. Шесть игр «Тампа» заставлял потеть Шестеркина, тестируя суперспособности воспитанника «Крыльев Советов». Игорь не вывел команду в финал, но до последнего дарил шансы на спасение и обеспечил Нью-Йорку нестыдную разницу по забитым и пропущенным шайбам.
Вылет «Рейнджерс» от «Тампы» не значит, что Шестеркин сыграл хуже Василевского. Равно как и не значит, что сейчас Андрей лучше Игоря. Вратари получили колоссально разный уровень сопротивления, что подтверждается расширенной статистикой. Цифры сходятся со зрительными ощущениями от игры голкиперов. Представьте, если бы один дуэлянт вышел с перочинным ножиком, а второй — с пистолетом или винтовкой. Шансы первого против оппонента с огнестрельным оружием были бы невелики.
Василевский за третий финал подряд и незыблемость в ответственных отрезках заслуживает самых теплых комплиментов. Но Шестеркин в очной серии Андрею ничем не уступил. Вклад Игоря в успехи «Рейнджерс» несоизмерим с тем, что для «Тампы» делает уфимский самородок. Противостояние Василевского и Шестеркина заслуживало решающей серии «Востока». Вклад партнеров не позволил Королю Нью-Йорка пройти в следующий раунд. «Лайтнинг» разозлились после двух гостевых поражений, и ни один вратарь мира не остановил бы обезумевшую команду Джона Купера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|16.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72