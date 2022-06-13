Шестеркин не проиграл дуэль Василевскому. И кто теперь лучший вратарь мира?

Голкиперы столкнулись с разным уровнем сопротивления.

«Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, с издевательским хладнокровием остановив на подходе к золотой серии «Рейнджерс». Не спешите проецировать итоги противостояния лучших команд «Востока» на вратарскую дуэль Андрея Василевского и Игоря Шестеркина. Финал конференции подавался через встречу топ-голкиперов лиги. Однако серия, как и весь плей-офф, не дали ответа, кто из русских гигантов лучший и кто может по праву считать себя номером один в НХЛ.

Поверхностный анализ фактов наводит на мысль, что Василевский переиграл Шестеркина. После решающего матча предвкушал бравады о том, что Игорь дрогнул и уступил Андрею. Командный результат — база для сравнения хоккеистов. Недаром элитные вратари, например Мартин Бродо и Сергей Бобровский, отмечали, что для них важнее победа, чем личная статистика: отраженные броски или коэффициент надежности.

Но батл Василевского и Шестеркина слишком высококлассный, чтобы оценивать результаты исключительно по командным достижениям. Объективности в подобном анализе будет меньше, чем шансов «Баффало» на Кубок Стэнли-2023. Детально разбирая вклад каждого вратаря в командные успехи, осознаешь, что Игорь ни в чем не уступил более опытному и титулованному коллеге, который идет за третьим кубком подряд. Шестеркин же, напомню, провел третий сезон в НХЛ, а в плей-офф до 4 мая сыграл только один матч.

Провести адекватное сравнение топ-голкиперов помешали неравные возможности команд, с которыми они зашли в финал конференции. Шестеркин — фундамент «Рейнджерс». Не только в плей-офф, но и в регулярке. Без магии Игоря «бродвейцы» забуксовали бы в первом раунде, а выход в топ-4 лиги снился бы в розовых снах. Василевский — один из системообразующих механизмов машины Джона Купера. Не собираюсь приуменьшать вклад Андрея в монструозность «Тампы», но влияние Шестеркина на командный результат гораздо больше.

Статистическое сравнение «Рейнджерс» и «Тампы-Бэй».

Подтверждение легко отыскать в расширенной статистике от сервиса Naturalstattrick. «Тампа» превзошла «Рейнджерс» по всем компонентам. Ожидаемые голы, броски, опасные моменты — везде прослеживается лидерство «Лайтнинг». Причем солидное. Данные хG говорят, что «Тампа» могла забивать около 23 голов, а забила только 16. Результативность «Рейнджерс» соответствует статистике: из xG 14,76 выросли 14 шайб. Получается, Шестеркин украл у банды Никиты Кучерова как минимум семь голов. Василевский — в лучшем случае один.

Кошмарная разница между финалистами по опасным моментам: 103 против 58 в пользу «Тампы». Почти двукратное отставание нивелировалось благодаря магии Шестеркина. Игорь стоял на ушах и постоянно оставлял партнеров в игре. Василевский не скучал в воротах и выручал команду не менее эффектно, но шайба до Андрея доходила реже. А концентрация опасных шансов, созданных ньюйоркцами, также была скромнее. Дело не в конкретном отрезке или матче. Шесть игр «Тампа» заставлял потеть Шестеркина, тестируя суперспособности воспитанника «Крыльев Советов». Игорь не вывел команду в финал, но до последнего дарил шансы на спасение и обеспечил Нью-Йорку нестыдную разницу по забитым и пропущенным шайбам.

Вылет «Рейнджерс» от «Тампы» не значит, что Шестеркин сыграл хуже Василевского. Равно как и не значит, что сейчас Андрей лучше Игоря. Вратари получили колоссально разный уровень сопротивления, что подтверждается расширенной статистикой. Цифры сходятся со зрительными ощущениями от игры голкиперов. Представьте, если бы один дуэлянт вышел с перочинным ножиком, а второй — с пистолетом или винтовкой. Шансы первого против оппонента с огнестрельным оружием были бы невелики.

Василевский за третий финал подряд и незыблемость в ответственных отрезках заслуживает самых теплых комплиментов. Но Шестеркин в очной серии Андрею ничем не уступил. Вклад Игоря в успехи «Рейнджерс» несоизмерим с тем, что для «Тампы» делает уфимский самородок. Противостояние Василевского и Шестеркина заслуживало решающей серии «Востока». Вклад партнеров не позволил Королю Нью-Йорка пройти в следующий раунд. «Лайтнинг» разозлились после двух гостевых поражений, и ни один вратарь мира не остановил бы обезумевшую команду Джона Купера.