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Сегодня, 12:30

Шестеркин не проиграл дуэль Василевскому. И кто теперь лучший вратарь мира?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.
Статистическое сравнение «Рейнджерс» и «Тампы-Бэй».
1/2
Голкиперы столкнулись с разным уровнем сопротивления.

«Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, с издевательским хладнокровием остановив на подходе к золотой серии «Рейнджерс». Не спешите проецировать итоги противостояния лучших команд «Востока» на вратарскую дуэль Андрея Василевского и Игоря Шестеркина. Финал конференции подавался через встречу топ-голкиперов лиги. Однако серия, как и весь плей-офф, не дали ответа, кто из русских гигантов лучший и кто может по праву считать себя номером один в НХЛ.

Никита Кучеров и&nbsp;Андрей Василевский vs&nbsp;Игорь Шестеркин и&nbsp;Артемий Панарин. Кучеров и Василевский выбили Шестеркина: чемпионов ждет новый вызов

Поверхностный анализ фактов наводит на мысль, что Василевский переиграл Шестеркина. После решающего матча предвкушал бравады о том, что Игорь дрогнул и уступил Андрею. Командный результат — база для сравнения хоккеистов. Недаром элитные вратари, например Мартин Бродо и Сергей Бобровский, отмечали, что для них важнее победа, чем личная статистика: отраженные броски или коэффициент надежности.

Но батл Василевского и Шестеркина слишком высококлассный, чтобы оценивать результаты исключительно по командным достижениям. Объективности в подобном анализе будет меньше, чем шансов «Баффало» на Кубок Стэнли-2023. Детально разбирая вклад каждого вратаря в командные успехи, осознаешь, что Игорь ни в чем не уступил более опытному и титулованному коллеге, который идет за третьим кубком подряд. Шестеркин же, напомню, провел третий сезон в НХЛ, а в плей-офф до 4 мая сыграл только один матч.

Провести адекватное сравнение топ-голкиперов помешали неравные возможности команд, с которыми они зашли в финал конференции. Шестеркин — фундамент «Рейнджерс». Не только в плей-офф, но и в регулярке. Без магии Игоря «бродвейцы» забуксовали бы в первом раунде, а выход в топ-4 лиги снился бы в розовых снах. Василевский — один из системообразующих механизмов машины Джона Купера. Не собираюсь приуменьшать вклад Андрея в монструозность «Тампы», но влияние Шестеркина на командный результат гораздо больше.

Статистическое сравнение «Рейнджерс» и «Тампы-Бэй».
Статистическое сравнение «Рейнджерс» и «Тампы-Бэй».

Подтверждение легко отыскать в расширенной статистике от сервиса Naturalstattrick. «Тампа» превзошла «Рейнджерс» по всем компонентам. Ожидаемые голы, броски, опасные моменты — везде прослеживается лидерство «Лайтнинг». Причем солидное. Данные хG говорят, что «Тампа» могла забивать около 23 голов, а забила только 16. Результативность «Рейнджерс» соответствует статистике: из xG 14,76 выросли 14 шайб. Получается, Шестеркин украл у банды Никиты Кучерова как минимум семь голов. Василевский — в лучшем случае один.

Кошмарная разница между финалистами по опасным моментам: 103 против 58 в пользу «Тампы». Почти двукратное отставание нивелировалось благодаря магии Шестеркина. Игорь стоял на ушах и постоянно оставлял партнеров в игре. Василевский не скучал в воротах и выручал команду не менее эффектно, но шайба до Андрея доходила реже. А концентрация опасных шансов, созданных ньюйоркцами, также была скромнее. Дело не в конкретном отрезке или матче. Шесть игр «Тампа» заставлял потеть Шестеркина, тестируя суперспособности воспитанника «Крыльев Советов». Игорь не вывел команду в финал, но до последнего дарил шансы на спасение и обеспечил Нью-Йорку нестыдную разницу по забитым и пропущенным шайбам.

Стивен Стэмкос (№91) оформил дубль в&nbsp;ворота Игоря Шестеркина и&nbsp;принес &laquo;Тампе&raquo; победу в&nbsp;серии с &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1 и&nbsp;4-2. Шестеркин — король. Но в финал выходят Кучеров, Василевский и Сергачев

Вылет «Рейнджерс» от «Тампы» не значит, что Шестеркин сыграл хуже Василевского. Равно как и не значит, что сейчас Андрей лучше Игоря. Вратари получили колоссально разный уровень сопротивления, что подтверждается расширенной статистикой. Цифры сходятся со зрительными ощущениями от игры голкиперов. Представьте, если бы один дуэлянт вышел с перочинным ножиком, а второй — с пистолетом или винтовкой. Шансы первого против оппонента с огнестрельным оружием были бы невелики.

Василевский за третий финал подряд и незыблемость в ответственных отрезках заслуживает самых теплых комплиментов. Но Шестеркин в очной серии Андрею ничем не уступил. Вклад Игоря в успехи «Рейнджерс» несоизмерим с тем, что для «Тампы» делает уфимский самородок. Противостояние Василевского и Шестеркина заслуживало решающей серии «Востока». Вклад партнеров не позволил Королю Нью-Йорка пройти в следующий раунд. «Лайтнинг» разозлились после двух гостевых поражений, и ни один вратарь мира не остановил бы обезумевшую команду Джона Купера.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
3
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
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12.06
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21.06
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16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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