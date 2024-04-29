Панарин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой в игре с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.

«Нью-Йорк» победил «Кэпиталз» со счетом 4:2 в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли. Панарин за игру набрал 2 (1+1) очка.

Второй звездой встречи стал Мика Зибанежад («Рейнджерс») — автор двух голевых пасов.

Третьей звездой матча признали Мартина Фехервари («Вашингтон»), который забросил одну шайбу.