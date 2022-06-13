«Санта-Барбара» русского таланта продолжается. Кравцов опять едет в «Рейнджерс»

Нападающий отказался от контракта в Челябинске.

Российский нападающий Виталий Кравцов уже в третий раз отправляется в Северную Америку. После окончания контракта с «Трактором» руководство челябинцев предлагало ему остаться в родном клубе, но Кравцов предпринял третью попытку за три года закрепиться в НХЛ. Предыдущие заканчивались возвращением домой.

С чего же все началось? На драфте НХЛ-2018 Кравцов стал вторым российским игроком, выбранным тогда после Андрея Свечникова. Молодой талант отправился в предсезонный тренировочный лагерь «Рейнджерс». Главный тренер команды Дэвид Куинн ясно дал понять, что в топ-6 форвардов Кравцов не входит и ждать места в основе ему не стоит. Кравцов воспользовался опцией в своем контракте и вернулся в Россию.

В «Тракторе» у Кравцова совсем не пошло — в итоге его сослали в ВХЛ. Сам челябинский клуб сезон-2018/19 тоже провалил и даже не попал в плей-офф. Возвращение в АХЛ все в том же сезоне должно было помочь Кравцову. На тот момент у фарма «Рейнджерс» были проблемы с нападающими. Виталий провел 39 игр, набрал 15 (6+9) очков при коэффициенте полезности «-4». Так и закончилась первая глава истории Виталия Кравцова в «Рейнджерс».

Виталий Кравцов в составе «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

Второй год по контракту новичка Кравцов начал сразу в «Тракторе», где наконец показал себя как классный техничный форвард. При всех недостатках Виталия его всегда выделяли крутые руки. Однако была одна большая проблема. Виталий довольно габаритный форвард (189 см, 85 кг), но боялся силовой борьбы. Если в АХЛ можно было сослаться на особенности североамериканского хоккея, то в КХЛ проблема стала явной. После каждого силового единоборства он падал.

Сезон в «Тракторе» все же получился удачным (16 голов в 49 матчах), и Виталий наконец-то попал в основной состав «Рейнджерс». Провел 20 игр, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6», проводя на льду в среднем 12 минут и 24 секунды. Кравцов часто терял шайбу, но при небольшом игровом времени был активен в атаке.

Казалось, что Кравцов дорос до уровня НХЛ и пора закрепиться в составе, но у Куинна было другое мнение. С учетом статистики отправка Виталия в АХЛ была правильным решением. Но у Кравцова были другие мысли на этот счет. Он отказался ехать в АХЛ, что породило большое количество слухов о смене команды. «Рейнджерс» рассматривали обмен игрока, пока Кравцов тренировался в Челябинске. На помощь снова пришел «Трактор», который арендовал нападающего до конца сезона. Вся злость на «Рейнджерс» вылилась на льду против соперников «Трактора». В 19 играх регулярного чемпионата он набрал 13 (6+7) очков, в плей-офф отметился 10 (7+3) очками в 15 матчах. Отличительной чертой стала игра в плей-офф, где больше половины шайб были заброшены с пятака. Кравцов перестал бояться лезть в борьбу, толкаться.

Кравцов — молодой игрок, амбиции которого выше реалий. Игрок периодически попадал в клубы не в то время: в тот же буксующий «Трактор», да и «Рейнджерс» порой были не в лучших кондициях. Есть пример Жюльена Готье, который на два года старше Виталия, но до полноценного сезона в «Рейнджерс» он провел три года в АХЛ. В «Рейнджерс» также играет Игорь Шестеркин, который сперва набрался опыта в КХЛ, отыграл год в АХЛ и не уезжал домой, а в этом году стадион скандировал его имя. Радует одно: Виталию всего 22 года, скорость и технику у него никто не отнимет. Он прогрессирует, медленно, но идет вперед. Осталось доказать, что он нужен «Рейнджерс», или все-таки его будет ждать обмен.

Виталий Кравцов в матче против «Металлурга». ХК «Трактор»

Найдется ли место в составе для Кравцова? Трудно точно утверждать до драфта, будет ли место для Виталия условно во втором-третьем звене, но предпосылки к этому есть. Эндрю Копп и Райан Строум пока без контракта на следующий сезон. Скорее всего, клуб будет заинтересован в их продлении. За Коппа «Рейнджерс» отдал первый выбор на драфте этого года, а Строум — системообразующий игрок второй тройки. Другое дело, что платежка не резиновая, и придется с кем-то расставаться, если оставлять обоих игроков.

Кравцов — правый крайний нападающий, а выступающим на этой позиции Какко и Гатье нужно давать новые контракты. В запасе у «Рейнджерс» около 11 миллионов долларов. При этом также нужно продлевать контракты с Ватрано, Блэзом и Моттом. Все в руках Кравцова. Ситуация с платежкой «Рейнджерс», незнакомый тренер, личный прогресс дают ему все шансы попасть в основной состав.

Искандер Галиев