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«Санта-Барбара» русского таланта продолжается. Кравцов опять едет в «Рейнджерс»

Читать «СЭ» в
Виталий Кравцов.
Фото ХК «Трактор»
Виталий Кравцов в составе «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Виталий Кравцов в матче против «Металлурга».
Фото ХК «Трактор»
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Нападающий отказался от контракта в Челябинске.

Российский нападающий Виталий Кравцов уже в третий раз отправляется в Северную Америку. После окончания контракта с «Трактором» руководство челябинцев предлагало ему остаться в родном клубе, но Кравцов предпринял третью попытку за три года закрепиться в НХЛ. Предыдущие заканчивались возвращением домой.

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С чего же все началось? На драфте НХЛ-2018 Кравцов стал вторым российским игроком, выбранным тогда после Андрея Свечникова. Молодой талант отправился в предсезонный тренировочный лагерь «Рейнджерс». Главный тренер команды Дэвид Куинн ясно дал понять, что в топ-6 форвардов Кравцов не входит и ждать места в основе ему не стоит. Кравцов воспользовался опцией в своем контракте и вернулся в Россию.

В «Тракторе» у Кравцова совсем не пошло — в итоге его сослали в ВХЛ. Сам челябинский клуб сезон-2018/19 тоже провалил и даже не попал в плей-офф. Возвращение в АХЛ все в том же сезоне должно было помочь Кравцову. На тот момент у фарма «Рейнджерс» были проблемы с нападающими. Виталий провел 39 игр, набрал 15 (6+9) очков при коэффициенте полезности «-4». Так и закончилась первая глава истории Виталия Кравцова в «Рейнджерс».

Виталий Кравцов в составе «Рейнджерс». Фото USA Today Sports
Виталий Кравцов в составе «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

Второй год по контракту новичка Кравцов начал сразу в «Тракторе», где наконец показал себя как классный техничный форвард. При всех недостатках Виталия его всегда выделяли крутые руки. Однако была одна большая проблема. Виталий довольно габаритный форвард (189 см, 85 кг), но боялся силовой борьбы. Если в АХЛ можно было сослаться на особенности североамериканского хоккея, то в КХЛ проблема стала явной. После каждого силового единоборства он падал.

Сезон в «Тракторе» все же получился удачным (16 голов в 49 матчах), и Виталий наконец-то попал в основной состав «Рейнджерс». Провел 20 игр, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6», проводя на льду в среднем 12 минут и 24 секунды. Кравцов часто терял шайбу, но при небольшом игровом времени был активен в атаке.

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Казалось, что Кравцов дорос до уровня НХЛ и пора закрепиться в составе, но у Куинна было другое мнение. С учетом статистики отправка Виталия в АХЛ была правильным решением. Но у Кравцова были другие мысли на этот счет. Он отказался ехать в АХЛ, что породило большое количество слухов о смене команды. «Рейнджерс» рассматривали обмен игрока, пока Кравцов тренировался в Челябинске. На помощь снова пришел «Трактор», который арендовал нападающего до конца сезона. Вся злость на «Рейнджерс» вылилась на льду против соперников «Трактора». В 19 играх регулярного чемпионата он набрал 13 (6+7) очков, в плей-офф отметился 10 (7+3) очками в 15 матчах. Отличительной чертой стала игра в плей-офф, где больше половины шайб были заброшены с пятака. Кравцов перестал бояться лезть в борьбу, толкаться.

Кравцов — молодой игрок, амбиции которого выше реалий. Игрок периодически попадал в клубы не в то время: в тот же буксующий «Трактор», да и «Рейнджерс» порой были не в лучших кондициях. Есть пример Жюльена Готье, который на два года старше Виталия, но до полноценного сезона в «Рейнджерс» он провел три года в АХЛ. В «Рейнджерс» также играет Игорь Шестеркин, который сперва набрался опыта в КХЛ, отыграл год в АХЛ и не уезжал домой, а в этом году стадион скандировал его имя. Радует одно: Виталию всего 22 года, скорость и технику у него никто не отнимет. Он прогрессирует, медленно, но идет вперед. Осталось доказать, что он нужен «Рейнджерс», или все-таки его будет ждать обмен.

Виталий Кравцов в матче против «Металлурга». Фото ХК «Трактор»
Виталий Кравцов в матче против «Металлурга».
ХК «Трактор»

Найдется ли место в составе для Кравцова? Трудно точно утверждать до драфта, будет ли место для Виталия условно во втором-третьем звене, но предпосылки к этому есть. Эндрю Копп и Райан Строум пока без контракта на следующий сезон. Скорее всего, клуб будет заинтересован в их продлении. За Коппа «Рейнджерс» отдал первый выбор на драфте этого года, а Строум — системообразующий игрок второй тройки. Другое дело, что платежка не резиновая, и придется с кем-то расставаться, если оставлять обоих игроков.

Кравцов — правый крайний нападающий, а выступающим на этой позиции Какко и Гатье нужно давать новые контракты. В запасе у «Рейнджерс» около 11 миллионов долларов. При этом также нужно продлевать контракты с Ватрано, Блэзом и Моттом. Все в руках Кравцова. Ситуация с платежкой «Рейнджерс», незнакомый тренер, личный прогресс дают ему все шансы попасть в основной состав.

Искандер Галиев

Виталий Кравцов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Трактор
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В «Рейнджерс» найдут нового центра для Панарина? Что ждет клуб в межсезонье
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
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16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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