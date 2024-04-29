Шестеркин и Овечкин обнялись на церемонии рукопожатия после серии «Вашингтона» и «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграли «Вашингтон» со счетом 4-0 в серии.

После матча игроки обеих команд пожали друг другу руки, вратарь Игорь Шестеркин обнялся с форвардом Александром Овечкиным.

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф. Команда из Нью-Йорка во втором раунде встретится с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).