«Он будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки». Овечкин все ближе к историческому топ-3

Овечкин лидирует в НХЛ в гонке снайперов и бомбардиров: что о нем говорят в Северной Америке

Капитан «Вашингтона» забил в трех матчах подряд и лидирует в НХЛ среди снайперов и бомбардиров.

Александр Овечкин закрыл 2021-й историческим рекордом лиги по голам в большинстве. После яркого матча с «Детройтом» в новогоднюю ночь по московскому времени российский нападающий взял самую длинную в этом сезоне паузу и не забивал в четырех играх. В рваном и напряженном календаре 36-летнему суперфорварду потребовалось дополнительное время на восстановление, но это не мешает ему проводить на льду много игрового времени. И за неделю с ним привычно было связано несколько заметных событий.

Повреждение «какой-то части тела»

Овечкин перед двумя матчами в минувшие выходные пропустил пару тренировок с подозрением на травму. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил паузу желанием перестраховаться на фоне возможного переутомления или длительного дискомфорта у форварда. При этом на вопрос репортеров о характере повреждения «верхней части тела» накануне выезда к «Айлендерс» россиянин ответил то ли уклончиво, то ли иронично.

«С чего вы взяли, что это верхняя часть тела? Может быть, это и верхняя часть тела, а может, и нижняя... Абсолютно не имеет значения, как складывается сезон. Получать травмы не хочется никогда. Как и не хочется чувствовать никакой боли в своем теле. Большое игровое время? Мне это нравится. Чувствую себя комфортно и не чувствую усталости. Хотя, конечно, сразу после матчей небольшая усталость присутствует», — сказал Овечкин, который в этом сезоне в среднем проводит на льду немногим более 22 минут и уступает по этому показателю только защитнику Джону Карлсону.

Матч звезд

Лидер «Вашингтона» вместе с Кириллом Капризовым и Андреем Василевским вошел в число участников Матча звезд. Овечкин стал самым популярным в голосовании болельщиков и был выбран капитаном команды Столичного дивизиона.

«Большое спасибо фанатам. Их выбор — показатель уважения. Быть капитаном — большая честь и настоящая привилегия, определенно будет весело. Выбирают болельщики или назначает лига, это в любом случае привилегия. Ты представляешь свою команду и себя, получаешь удовольствие от игры с лучшими хоккеистами мира. С дворцом в Лас-Вегасе действительно связаны некоторые очень приятные воспоминания. Там очень крутая атмосфера, словно в огромном ночном клубе. Думаю, там будет весело, это главное. Может, даже приму участие в конкурсе на передачи», — сказал Овечкин о поездке на восьмой в карьере звездный уик-энд НХЛ (еще четыре он пропустил, в том числе в 2019-м и 2020-м).

Голы «Айлендерс» и «Ванкуверу»

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений, а его капитан — из такого же числа игр без голов в субботу в гостях у «Островитян». На новой арене клуба из Нью-Йорка столичная команда победила всухую — 2:0. Овечкин забросил шайбу в пустые ворота и в шестой раз отличился подобным образом в этом сезоне, что является его личным рекордом. Всего же теперь он забивал на 41 арене НХЛ.

В воскресенье в домашнем матче с «Ванкувером» (2:4) Ови отличился фирменным щелчком из «офиса» в левом круге для вбрасывания при розыгрыше численного преимуществ. Это его 276-й гол в большинстве, рекорд НХЛ теперь будет только расти. Тэтчер Демко стал 153-м вратарем лиги, который пропускал от Александра. При этом голкипер «Кэнакс» сделал несколько крутых сэйвов против капитана «Кэпиталз» и его партнеров, так что тому осталось говорить об упущенных возможностях.

В тот же вечер 36-летний россиянин остался единственным хоккеистом «Вашингтона», который в этом сезоне не пропустил ни одного матча. Предпоследним из «железных» был Карлсон, но защитник попал в ковид-протокол. И при этом точно никто не скажет, что форвард живет и играет по принципу «тише едешь — дальше будешь», зато использует отсыл к этой игре в одном из вариантов настроя под трибуной.

Главный тренер «Кэнакс», экс-тренер «Кэпиталз» Брюс Будро до матча снова много говорил об Овечкине. Специалист сравнил Ови с героем комиксов Marvel Халком, оценил его гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки и иронично оценил число голов россиянина в ворота своих команд.

«Чем сильнее ты стараешься его ударить, тем страшнее он становится. Он как Халк. Он становится только злее и сильнее. Ты не хочешь будить такого игрока. Он будет играть до тех пор, пока не побьет рекорд Гретцки, вот что я вам скажу. Так что ответ: да, он его побьет. Что ставит его в другую категорию или в категорию с легендами — это его желание сделать это. Как сдержать Овечкина? Прежде всего попросить его не выходить на лед», — сказал Будро.

После матча тренер продолжил: «Знаете, когда он забил, то я даже не смотрел на Овечкина. Он глядел прямо на меня, а я ему сказал: «Больше не надо (голов)». Потому что у него есть тенденция... Если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него, наверное, было бы 110 шайб в год. Он набирает обороты и удивляет меня в своем возрасте».

Coach taking on his former squad.

Puck is ?? in DC.



? Sportsnet Pacific

? Sportsnet 650 pic.twitter.com/u2OV11nhga — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 16, 2022

Вне льда

Эта неделя — еще и время отсылов к двум ярким событиям из первого сезона Овечкина в НХЛ. В январе 2006 года Александр сначала оформил первый хет-трик в североамериканской карьере, и второй из голов в ворота «Анахайма» был очень даже крутым. Через три дня после игры с «Дакс» россиянин сотворил тот самый гол в ворота «Финикса» Уэйна Гретцки. А что было между теми двумя знаковыми встречами, в интервью «СЭ» много лет спустя рассказал Дайнюс Зубрус, одноклубник и куратор молодого Ови. Речь шла, как известно, о командном ужине.

Сам Овечкин ничего такого пока не рассказывает и не собирается, а так же — о партнерах. В ролике НХЛ он вместо этого охарактеризовал одноклубников в одно слово без лишних деталей.

«Ти Джей Оши — смешной. Дмитрий Орлов — ворчун. Ларс Эллер — деловой. Никлас Бэкстрем — активный. Евгений Кузнецов — шутник. Гарнет Хэтэуэй — забавный. Джон Карлсон — профессор», — сказал Овечкин.

Гол «Виннипегу»

В новом домашнем матче «Вашингтон» отыгрался с 0:2 после неудачного начала. В первой голевой атаке Евгений Кузнецов организовал выпад капитану передачей на чужую половину, а там форвард вышел на завершение от левого круга для вбрасывания после передачи вдоль ворот Гарнета Хэтэуэйя. «Джетс» с учетом истории «Аталанты» пропустили от Овечкина больше всех команд лиги — в их ворота он отправил уже 50 шайб.

«У него есть тот самый овечкинский бросок, который пробивает много вратарей. Это было правильное игровое решение в нужный момент, что позволило нам сократить отставание. Потом в раздевалке мы обсудили начало матча — не думаю, то мы играли ужасно, у нас были периоды и хуже. И после этого мы успокоились», — сказал Хэтэуэй.

«Кэпиталз» оформили победу в овертайме — 4:3, первую в восьми матчах с дополнительным временем этого регулярного чемпионата. И на первый план снова вышел Кузнецов. Невероятный в этом сезоне уралец совершил яркий проход, после которого отличился Том Уилсон (но даже он думал, что Кузя все сделает сам).

Овечкин в начале года продлил свою результативную серию до 5 матчей — 5 очков (3+2). Всего в этой регулярке у россиянина 27 голов и 55 очков в 40 играх, он стал единоличным лидером гонки снайперов и бомбардиров. В первом рейтинге совсем рядом Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (26 голов в 35 матчах) и Остон Мэттьюс из «Торонто» (25 в 33), во втором — тот же Драйзайтль (54 очка) и главная звезда «Ойлерз» Коннор Макдэвид (53 в 34).

Также Александр поднялся на единоличное 24-е место списка бомбардиров в истории НХЛ и потеснил Майка Модано — 1375 очков (757 голов и 618 передач) в 1237 матчах. И главное на данный момент — он всего в 9 шайбах от топ-3 снайперов. Пока тройку лучших в истории лиги открывает Яромир Ягр (766 голов), а впереди — только два великих канадца, Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Дальше у «Вашингтона» выезд в гости к «Бостону». В начале года «Брюинз» после «Нью-Джерси», «Сент-Луиса» и «Миннесоты» поучаствовали в неудачной серии столичной команды и крупно выиграли на ее льду — 7:3. Теперь у Овечкина и компании есть возможность разобраться с традиционно неудобным соперником.