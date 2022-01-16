Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:00

Овечкин наконец забил и повторил один из личных снайперских рекордов. А «Вашингтон» победил в самой скучной игре сезона

Анастасия Жданова
Корреспондент
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото Getty Images
Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота — «Кэпиталс» победили впервые за пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2.
Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — Ванечек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10).
Наши: — - Кузнецов (16.04/2/+1), Овечкин (19.09/4/+1).
15 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Из-за олимпийской паузы, которая стала уже совсем не олимпийской, у многих команд в январе совершенно адское расписание. У «Вашингтона» в этом месяце запланировано 14 матчей — даже если какие-то перенесутся, темп все равно приличный. Команда Питера Лавиолетта начала уже второй бэк-ту-бэк в 2022 году. Связка «Айлендерс» — «Ванкувер» не такая суровая, как «Сент-Луис» — «Миннесота», но приятного все равно мало.

Матч с «Островитянами» был даже не мучением, а самоистязанием. Томились хозяева и томили до кучи «Вашингтон» — уже в первом периоде появились опасения, что гол Тома Уилсона на пятой минуте будет единственным. Канадец сам протащил шайбу в зону, обыграл Ника Ледди и отдал на Алексея Протаса. «Айлс» едва ли не единственный раз за вечер провалились позиционно — когда белорус возвращал шайбу Уилсону, вокруг Тома не было ни одного человека.

«Айлендерс» до матча с «Вашингтоном» в восьми домашних играх подряд реализовывали большинство, но в вечерней встрече с бывшей командой Барри Тротца у них что-то поломалось. У отличной по именам спецбригады хозяев не всегда получалось хотя бы закрепиться в зоне — почти сразу «Кэпс» отбрасывались, и «Островитяне» долго и печально пытались вкатиться обратно. Неважно, кто пытался бросать по воротам — давно выздоровевший Мэтт Барзал или Оливер Вальстрем, не забивший дома в этом сезоне ни разу и только что вернувшийся из ковид-протокола. Витек Ванечек выглядел спокойным, сразу прижимал шайбу ко льду, а до пятака «Айлы» просто не доезжали, что вообще выглядело противоестественно.

В третьем периоде вместо чеха можно было поставить Зака Фукале, Илью Самсонова без ловушки или Феникса Копли из «Херши» — «Айлендерс» или не проснулись, или замерзли в ветренный морозный день в Нью-Йорке. «Вашингтон» выглядел не сильно активнее. Из вроде бы солидных 36 бросков по воротам можно вспомнить разве что несколько опасных набросов от защитников. В самом начале матча из-за травмы выбыл Ти Джей Оши, который только недавно выписался из не-ковидного списка заболевших какой-то другой болячкой. Без американца вся топ-6 полетела к чертям — Овечкин, Кузнецов и Бэкстрем больше думали о том, как вовремя смениться и как проехать по чужой зоне хотя бы пару метров до потери шайбы.

В концовке капитан «Вашингтона» все-таки прервал безголевую серию, которая без десяти секунд едва не составила пять матчей. И дело, конечно, совсем не в нулях в протоколе. А скорее в том, что без энергии Овечкина, который в 36 не может стабильно весь сезон тянуть за собой партнеров, в «Вашингтоне» нет другого такого же ужаленного, который в неудачных встречах сможет встряхнуть команду и дать ей дружеский пендаль.

Передача Никласа Бэкстрема стала для шведа 726-й в карьере — он вышел на 49-е место в истории, сравнявшись с Люком Робитайлом. Овечкин забросил в пустые ворота уже шестой раз в сезоне — это повторение личного рекорда, если это слово применимо к «эмптинетерам». Сейчас из 25 голов в текущей регулярке больше 20 процентов пришлось в пустые ворота. С другой стороны, есть ли разница, сколько голкиперов в раме — один, ноль или два. Главное, до Яромира Ягра осталось всего 11 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Тампа-Бэй» — «Даллас» и другие матчи
«Айлендерс» — «Вашингтон»: Овечкин забил в пустые ворота
Овечкин вышел на 101-е место по количеству матчей в НХЛ
Овечкин рассчитывает сыграть против «Айлендерс»
Овечкин — о Матче звезд НХЛ: «Для меня огромная честь получить букву «С»
Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона». Возможно, у него травма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов мощно вернулся после травмы: отпраздновал вызов на Матч звезд классной игрой!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 25 10 52
2 Рейнджерс 38 24 14 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 37 25 12 55
2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 39 24 15 51
2 Колорадо 34 23 11 49
3 Сент-Луис 37 22 15 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 34 18 16 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 35 8 27 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 40 19 21 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости