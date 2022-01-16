Овечкин наконец забил и повторил один из личных снайперских рекордов. А «Вашингтон» победил в самой скучной игре сезона

Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота — «Кэпиталс» победили впервые за пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2.

Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10).

Наши: — - Кузнецов (16.04/2/+1), Овечкин (19.09/4/+1).

15 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Из-за олимпийской паузы, которая стала уже совсем не олимпийской, у многих команд в январе совершенно адское расписание. У «Вашингтона» в этом месяце запланировано 14 матчей — даже если какие-то перенесутся, темп все равно приличный. Команда Питера Лавиолетта начала уже второй бэк-ту-бэк в 2022 году. Связка «Айлендерс» — «Ванкувер» не такая суровая, как «Сент-Луис» — «Миннесота», но приятного все равно мало.

Матч с «Островитянами» был даже не мучением, а самоистязанием. Томились хозяева и томили до кучи «Вашингтон» — уже в первом периоде появились опасения, что гол Тома Уилсона на пятой минуте будет единственным. Канадец сам протащил шайбу в зону, обыграл Ника Ледди и отдал на Алексея Протаса. «Айлс» едва ли не единственный раз за вечер провалились позиционно — когда белорус возвращал шайбу Уилсону, вокруг Тома не было ни одного человека.

«Айлендерс» до матча с «Вашингтоном» в восьми домашних играх подряд реализовывали большинство, но в вечерней встрече с бывшей командой Барри Тротца у них что-то поломалось. У отличной по именам спецбригады хозяев не всегда получалось хотя бы закрепиться в зоне — почти сразу «Кэпс» отбрасывались, и «Островитяне» долго и печально пытались вкатиться обратно. Неважно, кто пытался бросать по воротам — давно выздоровевший Мэтт Барзал или Оливер Вальстрем, не забивший дома в этом сезоне ни разу и только что вернувшийся из ковид-протокола. Витек Ванечек выглядел спокойным, сразу прижимал шайбу ко льду, а до пятака «Айлы» просто не доезжали, что вообще выглядело противоестественно.

В третьем периоде вместо чеха можно было поставить Зака Фукале, Илью Самсонова без ловушки или Феникса Копли из «Херши» — «Айлендерс» или не проснулись, или замерзли в ветренный морозный день в Нью-Йорке. «Вашингтон» выглядел не сильно активнее. Из вроде бы солидных 36 бросков по воротам можно вспомнить разве что несколько опасных набросов от защитников. В самом начале матча из-за травмы выбыл Ти Джей Оши, который только недавно выписался из не-ковидного списка заболевших какой-то другой болячкой. Без американца вся топ-6 полетела к чертям — Овечкин, Кузнецов и Бэкстрем больше думали о том, как вовремя смениться и как проехать по чужой зоне хотя бы пару метров до потери шайбы.

В концовке капитан «Вашингтона» все-таки прервал безголевую серию, которая без десяти секунд едва не составила пять матчей. И дело, конечно, совсем не в нулях в протоколе. А скорее в том, что без энергии Овечкина, который в 36 не может стабильно весь сезон тянуть за собой партнеров, в «Вашингтоне» нет другого такого же ужаленного, который в неудачных встречах сможет встряхнуть команду и дать ей дружеский пендаль.

Передача Никласа Бэкстрема стала для шведа 726-й в карьере — он вышел на 49-е место в истории, сравнявшись с Люком Робитайлом. Овечкин забросил в пустые ворота уже шестой раз в сезоне — это повторение личного рекорда, если это слово применимо к «эмптинетерам». Сейчас из 25 голов в текущей регулярке больше 20 процентов пришлось в пустые ворота. С другой стороны, есть ли разница, сколько голкиперов в раме — один, ноль или два. Главное, до Яромира Ягра осталось всего 11 шайб.