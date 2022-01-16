Овечкин наконец забил и повторил один из личных снайперских рекордов. А «Вашингтон» победил в самой скучной игре сезона
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2.
Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — Ванечек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10).
Наши: — - Кузнецов (16.04/2/+1), Овечкин (19.09/4/+1).
15 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
Из-за олимпийской паузы, которая стала уже совсем не олимпийской, у многих команд в январе совершенно адское расписание. У «Вашингтона» в этом месяце запланировано 14 матчей — даже если какие-то перенесутся, темп все равно приличный. Команда Питера Лавиолетта начала уже второй бэк-ту-бэк в 2022 году. Связка «Айлендерс» — «Ванкувер» не такая суровая, как «Сент-Луис» — «Миннесота», но приятного все равно мало.
Матч с «Островитянами» был даже не мучением, а самоистязанием. Томились хозяева и томили до кучи «Вашингтон» — уже в первом периоде появились опасения, что гол Тома Уилсона на пятой минуте будет единственным. Канадец сам протащил шайбу в зону, обыграл Ника Ледди и отдал на Алексея Протаса. «Айлс» едва ли не единственный раз за вечер провалились позиционно — когда белорус возвращал шайбу Уилсону, вокруг Тома не было ни одного человека.
«Айлендерс» до матча с «Вашингтоном» в восьми домашних играх подряд реализовывали большинство, но в вечерней встрече с бывшей командой Барри Тротца у них что-то поломалось. У отличной по именам спецбригады хозяев не всегда получалось хотя бы закрепиться в зоне — почти сразу «Кэпс» отбрасывались, и «Островитяне» долго и печально пытались вкатиться обратно. Неважно, кто пытался бросать по воротам — давно выздоровевший Мэтт Барзал или Оливер Вальстрем, не забивший дома в этом сезоне ни разу и только что вернувшийся из ковид-протокола. Витек Ванечек выглядел спокойным, сразу прижимал шайбу ко льду, а до пятака «Айлы» просто не доезжали, что вообще выглядело противоестественно.
В третьем периоде вместо чеха можно было поставить Зака Фукале, Илью Самсонова без ловушки или Феникса Копли из «Херши» — «Айлендерс» или не проснулись, или замерзли в ветренный морозный день в Нью-Йорке. «Вашингтон» выглядел не сильно активнее. Из вроде бы солидных 36 бросков по воротам можно вспомнить разве что несколько опасных набросов от защитников. В самом начале матча из-за травмы выбыл Ти Джей Оши, который только недавно выписался из не-ковидного списка заболевших какой-то другой болячкой. Без американца вся топ-6 полетела к чертям — Овечкин, Кузнецов и Бэкстрем больше думали о том, как вовремя смениться и как проехать по чужой зоне хотя бы пару метров до потери шайбы.
В концовке капитан «Вашингтона» все-таки прервал безголевую серию, которая без десяти секунд едва не составила пять матчей. И дело, конечно, совсем не в нулях в протоколе. А скорее в том, что без энергии Овечкина, который в 36 не может стабильно весь сезон тянуть за собой партнеров, в «Вашингтоне» нет другого такого же ужаленного, который в неудачных встречах сможет встряхнуть команду и дать ей дружеский пендаль.
Передача Никласа Бэкстрема стала для шведа 726-й в карьере — он вышел на 49-е место в истории, сравнявшись с Люком Робитайлом. Овечкин забросил в пустые ворота уже шестой раз в сезоне — это повторение личного рекорда, если это слово применимо к «эмптинетерам». Сейчас из 25 голов в текущей регулярке больше 20 процентов пришлось в пустые ворота. С другой стороны, есть ли разница, сколько голкиперов в раме — один, ноль или два. Главное, до Яромира Ягра осталось всего 11 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|2
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|37
|25
|12
|55
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|19.11
|03:00
|
Баффало – Калгари
|0 : 5
|19.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|0 : 6
|19.11
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|19.11
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 1
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|19.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 1
|19.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|7 : 2
|19.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.11
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|4 : 5 Б
|19.11
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 1 Б
|19.11
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|1 : 2
|19.11
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07