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Сегодня, 08:58

Бриндамор заявил, что Кузнецов шокировал его своей игрой на Матче звезд НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Тренер команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ Род Бриндамор оценил игру Евгения Кузнецова.

«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех. Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бриндамора.

Столичный дивизион выиграл Матч звезд НХЛ, который проходил в Лас-Вегасе. В финале команда победила Центральный дивизион со счетом 5:3.

Евгений Кузнецов стал автором одной из шайб в финальном матче.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/giroux-stal-mvp-no-vseh-udivil-kuznetsov/c-330555034
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
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Вилле Хуссо

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Сент-Луис

 15 1.9
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Каролина

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