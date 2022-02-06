Бриндамор заявил, что Кузнецов шокировал его своей игрой на Матче звезд НХЛ

Тренер команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ Род Бриндамор оценил игру Евгения Кузнецова.

«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех. Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бриндамора.

Столичный дивизион выиграл Матч звезд НХЛ, который проходил в Лас-Вегасе. В финале команда победила Центральный дивизион со счетом 5:3.

Евгений Кузнецов стал автором одной из шайб в финальном матче.