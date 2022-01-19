Овечкин забил в третьем матче подряд! «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и победил, Александр — снова лучший бомбардир лиги

Непростая домашняя победа «столичных».

НХЛ.Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коннор — 21 (бол., Копп, Шайфли), 1:02 — 0:1. Перфетти — 1 (Дюбуа, Коннор), 2:20 — 0:2. Овечкин — 27 (Хэтэуэй), 16:58 — 1:2. Орлов — 5 (Макмайкл, Эллер), 24:26 — 2:2. Протас — 3 (Шульц, Уилсон), 44:15 — 3:2. Дюбуа — 16 (Лаури, Шайфли), 58:55 — 3:3. Уилсон — 12 (Кузнецов, Орлов), 60:26 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Хеллибак (58:32 — 58:55).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (11+10+8+2) — 33 (10+11+12+0).

Наши: Кузнецов (22.13/3/+1), Овечкин (21.02/4/0), Орлов (20.57/3/+1) — -.

19 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Хозяева полностью провалили стартовый отрезок матча с «Виннипегом». Еще не успели пройти три минуты первого периода, как гости отличились дважды. Гости довольно быстро распечатали Витека Ванечека, а Кайл Коннор забросил 21-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Хоккеисты «Джетс» сделали ставку на активное начало, превосходили соперника во многих игровых аспектах, а Марк Шайфли и Пьер-Люк Дюбуа дважды обстучали каркас ворот «Кэпиталз». Если бы не удача, то первый период мог бы закончиться для «столичных» более серьезными проблемами.

Тем не менее Александр Овечкин сегодня не имел права не воспользоваться прекрасным шансом, чтобы обойти Леона Драйзайтля и стать лидером в снайперской и бомбардирской гонках сезона. «Виннипег» для капитана «Вашингтона» — один из самых любимых соперников в НХЛ. В 68 матчах против «Джетс» российский форвард отметился за карьеру 93 (49+44) очками и только в играх с «Каролиной» он набирал больше — 96 (44+52) баллов. Незадолго до первого перерыва Александр сам создал момент в атаке, здорово открылся под передачу Гарнета Хэтэуэя и забил свой 757-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. До Яромира Ягра остается девять шайб.

Совсем недавно в результативности Овечкина наблюдался небольшой спад, но сейчас капитан «Вашингтона» исправно набирает очки в последних пяти матчах и забивает в трех встречах подряд. С 1375 (757+618) баллами Александр обошел Майка Модано и вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Гол россиянина придал уверенности команде и «Кэпиталз» стали гораздо активнее действовать в нападении. Команда не только сумела сравнять счет, но и вышла вперед, а Орлов полностью реабилитировался за удаление в начале встречи. Россиянин мощным броском от синей линии застал врасплох Коннора Хелибайка и забросил пятую шайбу в чемпионате. «Вашингтон» не сыграл и половины матчей в чемпионате, поэтому у Дмитрия еще полно времени для того, чтобы побить свой снайперский рекорд. В сезоне-2017/18 он забил десять голов и на данный момент это его лучший результат.

Вывел хозяев вперед Алексей Протас. Белорусский форвард стремительно прогрессирует и по максимуму использует кадровые проблемы команды. 21-летний нападающий в некоторых матчах проводит на льду по 14 минут. Алексей неоднократно демонстрировал умение не только пользоваться своими внушительными габаритами (198 см и 102 кг), но также способностью умно и полезно сыграть в атаке. В начале третьего периода Протас объехал ворота соперника и при помощи рикошета от конька Нэйта Шмидта сумел отличиться в третий раз в текущем сезоне.

В концовке встречи гости сильно разозлились. Особенно после того, как Орлов жестко сыграл коленом в колено против Николая Элерса. Судьи пропустили нарушение правил, и нападающий «Виннипега» напрямую высказал им все, что о них думает. Когда Хеллибак покинул ворота, Дюбуа за минуту до финальной сирены сумел сравнять счет. Правда, для его команды этот гол стал последним в матче.

Всего 26 секунд понадобилось «Вашингтону» в овертайме, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение от «Ванкувера». Евгений Кузнецов эффектно проехал всю площадку и выкатил шайбу под бросок Тому Уилсону. Сыграть в одно касание у канадца не получилось, но с добивания он все-таки перехитрил голкипера «Джетс». В игре «Кэпиталз» полно пробелов, но такая трудовая победа должна помочь почувствовать уверенность в собственных силах.