Нападающий «Питтсбурга» Хэйнен: «Малкин оформил хет-трик, несмотря на то что не в форме. У него невероятное мастерство»

Нападающий «Питтсбурга» Дэнтон Хейнен прокомментировал хет-трик форварда команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (11:2).

«За ним так интересно наблюдать, — приводит слова Хейнена пресс-служба «Питтсбурга». — Евгений играет на высоком уровне каждый раз, когда у него есть шайба. Малкин оформил хет-трик, несмотря на то что немного не в форме. У него просто невероятное мастерство».

Отметим, что для 35-летнего россиянина хет-трик во встрече с «Детройтом» стал первым с 2018 года. Также в прошедшей игре форвард отметился результативной передачей.

Таким образом, Малкин набрал 1136 (440+696) очков в 970 матчах НХЛ и вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров лиги, обогнав словака Мариана Хоссу (1134 очка).

Лидером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который набрал 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах.