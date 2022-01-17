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Сегодня, 03:26

Овечкин: «У нас были хорошие шансы забить «Ванкуверу» во втором периоде, но мы этого не сделали»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

«У нас были хорошие шансы забить во втором периоде, но мы этого не сделали. Во втором перерыве мы говорили о том, что нам нужно больше бросать по их воротам. Но надо признать, что мы недостаточно активно шли на их пятачок, особенно когда бросали от синей линии. Мы просто стреляли с периметра, и вратарь видел каждый бросок. Если ты не создаешь трафик перед чужими воротами, победить тяжело. Поэтому мы посмотрим видео, внесем изменения в игру и поедем дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин стал автором первого гола «Кэпиталз», двумя ассистами отличился Евгений Кузнецов.

После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 13-й строчке Запада.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 39 21 18 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 37 10 27 24
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19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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