Овечкин: «У нас были хорошие шансы забить «Ванкуверу» во втором периоде, но мы этого не сделали»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

«У нас были хорошие шансы забить во втором периоде, но мы этого не сделали. Во втором перерыве мы говорили о том, что нам нужно больше бросать по их воротам. Но надо признать, что мы недостаточно активно шли на их пятачок, особенно когда бросали от синей линии. Мы просто стреляли с периметра, и вратарь видел каждый бросок. Если ты не создаешь трафик перед чужими воротами, победить тяжело. Поэтому мы посмотрим видео, внесем изменения в игру и поедем дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин стал автором первого гола «Кэпиталз», двумя ассистами отличился Евгений Кузнецов.

После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 13-й строчке Запада.