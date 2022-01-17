Овечкин: «У нас были хорошие шансы забить «Ванкуверу» во втором периоде, но мы этого не сделали»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).
«У нас были хорошие шансы забить во втором периоде, но мы этого не сделали. Во втором перерыве мы говорили о том, что нам нужно больше бросать по их воротам. Но надо признать, что мы недостаточно активно шли на их пятачок, особенно когда бросали от синей линии. Мы просто стреляли с периметра, и вратарь видел каждый бросок. Если ты не создаешь трафик перед чужими воротами, победить тяжело. Поэтому мы посмотрим видео, внесем изменения в игру и поедем дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Овечкин стал автором первого гола «Кэпиталз», двумя ассистами отличился Евгений Кузнецов.
После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 13-й строчке Запада.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|19.11
|03:00
|
Баффало – Калгари
|0 : 5
|19.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|0 : 6
|19.11
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|19.11
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 1
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|19.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 1
|19.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|7 : 2
|19.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.11
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|4 : 5 Б
|19.11
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 1 Б
|19.11
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|1 : 2
|19.11
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07