Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил невероятную шайбу в матче с «Финиксом» в январе 2006 года — именно он получил простое название «Гол» (или «Тот гол»).

Sportsnet выбрал лучший гол НХЛ в XXI веке. Аудитория телеканала голосовала в несколько этапов и отсеивала претендентов. В их числе было немало красивых шайб от российских звезд лиги — Павла Дацюка и Евгения Малкина, Владимира Тарасенко и Андрея Свечникова, а также самого Овечкина. Гол Ови в падении в ворота «Финикса» победил в финале в споре с шайбой форварда «Коламбуса» Рика Нэша тем же «Койотс» в 2008 году, его выбрали 55,1 процента посетителей портала канадской телесети.

Отзывы болельщиков в комментариях традиционно противоречивы. Многие в восторге от гола и удивляются: что не так с миром, если 45 процентов не выбрали шайбу Ови, ведь безоговорочный победитель был известен с самого начала, все сводилось к определению второго, третьего и так далее мест. Их оппоненты не менее категоричны: этот гол нельзя назвать величайшим, ведь видно, как хоккеисту просто повезло, поэтому шайбу стоит перенести на первое место рейтинга самых переоцененных в XXI веке. И это если без шуток, что выборы не стоит признавать завершенными, потому что до сих пор идет пересчет голосов в США.

ESPN в начале 2020 года также назвал тот самый гол Овечкина лучшим в истории лиги. Этот американский медиахолдинг включил в топ-10 авторов шайб всех времен четверых русских хоккеистов, а на вершине оказался Александр Великий. Вне конкуренции он часто оказывается и в других рейтингах экспертов и болельщиков.

Факты о голе

Овечкин оформил дубль в гостевом матче «Вашингтона» с «Финиксом» 16 января 2006 года. Вторая, та самая шайба — в третьем периоде при счете 5:1 в пользу столичной команды.

Российский форвард разогнался со своей половины, подобрал шайбу после выброса защитника «Кэпиталз» Брендана Уитта и ворвался в чужую зону. Когда защитник «Койотс» Пол Мара встретил сместившегося вдоль ворот нападающего и лишил его равновесия, началась настоящая магия.

Восьмой номер «Вашингтона» приземлился на лед, перевернулся, обвел клюшку вокруг головы и с одной руки с очень острого угла отправил шайбу в ворота мимо выкатившегося на него голкипера Брайана Буше.

Овечкин провел яркий дебютный сезон в НХЛ после мощного старта в октябре 2005-го. В регулярном чемпионате москвич забросил 52 шайбы, набрал 106 очков за результативность и опередил новую звезду «Питтсбурга» Сидни Кросби в гонке за приз лучшему новичку «Колдер трофи».

Первая реакция

«Просто сенсационный» и «как Майкл Джордан» — так комментаторы матча описывали эмоции и искали сравнения после гола Овечкина. Оценив необычную шайбу и радость россиянина, все обратили внимание на главного тренера «Финикса» — легенду НХЛ Уэйна Гретцки. Великий был явно впечатлен.

«Он забил не просто гол, он сотворил шедевр, который лишний раз доказал, как хорош этот парень, — популярная цитата Гретцки после того матча. — Это было очень мило. Знаете, он феноменальный игрок, который оказывает огромное влияние на хоккей. И это приятно видеть, потому что он на самом деле хорош».

«Лучший гол, который я когда-либо забивал. Я просто упал и бросил. Мне повезло, гол получился красивым, — сказал после матча Овечкин, слова которого также включили в ролик НХЛ об историческом моменте. — Упал, просто почувствовал и сказал: я должен бросить. И бросил. Только мой бросок не был идеальным. Моя первая реакция, когда посмотрел повтор: «Вау, что я сделал?! Как я это сделал?!»

Еще слова Овечкина

«Мне просто повезло. Удача? Техника? Не знаю. Называйте это как угодно», — популярная цитата Александра Великого о том самом голе. К его 10-летию Ови в интервью The Washington Post сказал: «Я не видел шайбу, потому что был на спине. Мне еще стоило посмотреть, не влечу ли я в борт и не получу ли травму. Так вот, встаю — и вижу, что ко мне едут партнеры и вроде как начинают праздновать. Вот после этого мне еще нужно было посмотреть, что же случилось, как я сделал это. Тогда это было невероятное время. Моя мечта сбылась: я играл в НХЛ, забил особенный гол, а Гретцки там тоже был».

«Все голы лучшие», — так Овечкин говорил и через десять лет после той шайбы, и говорит сейчас в гонке за Гретцки. Хотя в интервью «СЭ» в марте 2020-го все же не мог не оценить великий момент после вопроса о недавнем выборе ESPN: «Если его признали, значит, он и есть лучший. Правильно? По-моему мнению, это один из самых красивейших голов, да».

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Взгляд из ворот

Экс-голкипер «Финикса» Брайан Буше теперь телекомментатор. Из-за гола Овечкина у него есть традиция: каждый год поздравлять россиянина в соцсетях сообщением «С годовщиной» и рассказывать про тот самый момент.

«Тот гол просто поразительный. Из тех моментов, когда вы не можете поверить, что человек на такое способен, — примерно так говорит Буше в разных интервью. — Этот парень забил так много голов за карьеру, так много красивых шайб. Думаю, даже он был в недоумении и не мог поверить своим глазам. Точно так же, как и публика, у которой перехватило дыхание при повторе».

«Для меня это был не лучший матч. «Кэпиталз» уже вели 5:1, Овечкину не было никакого смысла вытворять такое в том эпизоде, — так Буше описывает эпизод. — Он набрал большую скорость и выскочил со смещением вдоль ворот. Знал, какой у него хороший бросок, а поскольку у него не было возможности сделать пас, то я агрессивно выкатился. Сначала даже не заметил, что он бросил из-за спины, а только осознал, что шайба идет в ворота. И тогда понял: да, у меня проблемы, будет гол».

«С тех пор каждый год обмениваемся с ним сообщениями, ведь видео неизменно попадается в соцсетях или где-то еще. Говорю Ови, что он забил не по правилам. Ладно, он все сделал идеально. Пусть даже там 90 процентов удачи и он сам это наверняка понимает, но это просто магия. А вот с Уэйном тот гол не обсуждал, да и он со мной не собирался. — Буше теперь иронизирует и отдает должное россиянину. — Дело еще в том, что в тот день моему сыну исполнилось три года, а Овечкин был его любимым игроком в детстве. И я все помню. Мы ждали друзей, а тут эта ужасная игра. Ну и кто Ови после такого? Хотя если бы мне так забил парень с двумя голами за всю карьеру в НХЛ, наверное, я был бы больше смущен. А это сделал один из величайших снайперов в истории, так что все нормально».

Секрет Овечкина

Экс-форвард «Вашингтона» Дайнюс Зубрус был неформальным куратором Овечкина в дебютном сезоне. В интервью «СЭ» в апреле 2020 года он рассказал немало веселых историй про 20-летнего Ови. И вспомнил момент того самого гола.

«Само собой, на выезде публика не кричит. Но вся арена выдохнула: «Вау!» Даже та скамейка. Я-то на лед в ту секунду не смотрел, но сразу понял, что произошло что-то необычное, и на табло уже увидел повтор, — сказал Зубрус и открыл один секрет про тот выезд. — За два дня до этой игры у нас был ужин новичков — как раз в Финиксе. Там было весело (как и положено). И поели вкусно, и вина выпили. В какой-то момент Саша уже залез под стол, спрятался от людей и сказал: «Зуби, дай я тут посплю. Не говори, где я!» Такой хороший ужин у нас был».

Бонус: топ-10 моментов Овечкина в НХЛ по версии Sportsnet (на август 2019-го)

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