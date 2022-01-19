Не повезло «Виннипегу».

Александр Овечкин отличился в первом периоде матча против «Виннипега» и отпраздновал очередной юбилей. Дело в том, что гол в ворота Коннора Хеллебака стал для капитана «Вашингтона» 50-м в матчах против «Джетс», которые ранее базировались в Атланте и назывались «Трэшерз».

Ни одному хоккеисту в XXI веке еще не удавалось огорчить одного и того же соперника 50 раз. Да и отметки в 40 шайб кроме Овечкина (от него так много пропустили восемь соперников) достичь получилось только у Сидни Кросби, Патрика Марло и Даниэля Альфредсона.

Игроки, которые в XXI забили более 40 голов одному сопернику.

Тем не менее «Виннипег» — не самый любимый соперник для Александра Великого. В играх с ним российский форвард набрал 94 очка, а вот «Каролина» пропустила 96 шайб после комбинаций с участием лидера «Вашингтона». Отдельного упоминания заслуживает «Торонто», в матчах против которого Овечкин набирает почти по полтора очка за игру да еще и забивает в среднем в четырех встречах из пяти.

Любимые соперники Александра Овечкина.

27-й в сезоне гол позволил Александру не только вернуться на первую строчку в бомбардирском и снайперском рейтингах сезона, но и сократить отставание от Яромира Ягра в исторической гонке голеадоров. От третьего места Овечкина теперь отделяет всего девять голов. До Горди Хоу теперь 44 точных броска, до Уэйна Гретцки — 137.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Удивительно, но в нынешнем сезоне Овечкин в большинстве набирает совсем немного очков. Как результат, уже в ближайшее время он войдет в четверку лучших снайперов при игре в равных составах. От занимающего четвертое место Марселя Дионна рекордсмен НХЛ по голам в большинстве отстает всего на две шайбы.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах.

В бомбардирской гонке Овечкин оставил за спиной Майка Модано и с 1375 очками единолично расположился на 24-й позиции. От исторической двадцатки Александра отделяют всего 23 очка. Зато на пути к ней сплошь легенды — Бретт Халл, Люк Робитайл и Яри Курри.