Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 января, 17:15

Уникальная статистика Овечкина: он — первый хоккеист в XXI веке, который забил одному сопернику 50 голов

Александр Овечкин стал первым хоккеистом в XXI веке, который забил одному сопернику 50 голов
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Игроки, которые в XXI забили более 40 голов одному сопернику.
Любимые соперники Александра Овечкина.
Лидеры НХЛ по голам в равных составах.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
1/6
Не повезло «Виннипегу».

Александр Овечкин отличился в первом периоде матча против «Виннипега» и отпраздновал очередной юбилей. Дело в том, что гол в ворота Коннора Хеллебака стал для капитана «Вашингтона» 50-м в матчах против «Джетс», которые ранее базировались в Атланте и назывались «Трэшерз».

18&nbsp;января. Вашингтон. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo;&nbsp;&mdash; 4:3 ОТ. Александр Овечкин (справа) празднует заброшенную шайбу с&nbsp;Мартином Фехервари (42-й номер). Овечкин забил в третьем матче подряд! «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и победил, Александр — снова лучший бомбардир лиги

Ни одному хоккеисту в XXI веке еще не удавалось огорчить одного и того же соперника 50 раз. Да и отметки в 40 шайб кроме Овечкина (от него так много пропустили восемь соперников) достичь получилось только у Сидни Кросби, Патрика Марло и Даниэля Альфредсона.

Игроки, которые в XXI забили более 40 голов одному сопернику.
Игроки, которые в XXI забили более 40 голов одному сопернику.

Тем не менее «Виннипег» — не самый любимый соперник для Александра Великого. В играх с ним российский форвард набрал 94 очка, а вот «Каролина» пропустила 96 шайб после комбинаций с участием лидера «Вашингтона». Отдельного упоминания заслуживает «Торонто», в матчах против которого Овечкин набирает почти по полтора очка за игру да еще и забивает в среднем в четырех встречах из пяти.

Любимые соперники Александра Овечкина.
Любимые соперники Александра Овечкина.

27-й в сезоне гол позволил Александру не только вернуться на первую строчку в бомбардирском и снайперском рейтингах сезона, но и сократить отставание от Яромира Ягра в исторической гонке голеадоров. От третьего места Овечкина теперь отделяет всего девять голов. До Горди Хоу теперь 44 точных броска, до Уэйна Гретцки — 137.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Удивительно, но в нынешнем сезоне Овечкин в большинстве набирает совсем немного очков. Как результат, уже в ближайшее время он войдет в четверку лучших снайперов при игре в равных составах. От занимающего четвертое место Марселя Дионна рекордсмен НХЛ по голам в большинстве отстает всего на две шайбы.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах.
Лидеры НХЛ по голам в равных составах.

В бомбардирской гонке Овечкин оставил за спиной Майка Модано и с 1375 очками единолично расположился на 24-й позиции. От исторической двадцатки Александра отделяют всего 23 очка. Зато на пути к ней сплошь легенды — Бретт Халл, Люк Робитайл и Яри Курри.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
7
46
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
«Сочи» разгромил «Томь» в товарищеском матче
«Он будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки». Овечкин все ближе к историческому топ-3
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы
«Овечкин — великий игрок, это понятно всем». Яшин — о результативности форварда в НХЛ
Каспарайтис: «Хочу, чтобы Овечкин обогнал не только Ягра, но и Гретцки»
Овечкин забил в третьем матче подряд! «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и победил, Александр — снова лучший бомбардир лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин забил в третьем матче подряд! «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и победил, Александр — снова лучший бомбардир лиги

«Он будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки». Овечкин все ближе к историческому топ-3
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 36 18 18 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Баффало – Даллас
 - : -
21.01 03:00
Бостон – Вашингтон
 - : -
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 - : -
21.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
21.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 - : -
21.01 05:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
21.01 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
21.01 06:00
Вегас – Монреаль
 - : -
21.01 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости