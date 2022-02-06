Василевский: «Мы повеселились на Матче звезд НХЛ, теперь нас ждет только тяжелая работа»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился впечатлениями от Матча звезд НХЛ.

«Мы повеселились, теперь полетим домой и настроим свой разум на игровой режим, ведь впереди нас ждет только тяжелая работа. Было потрясающе просто поделиться этими моментами со всеми болельщиками, с моими товарищами по команде. В целом просто потрясающий опыт. Отличный город, отличные болельщики, так что спасибо Вегасу. Отличное место, чтобы провести Матч звезд», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Столичный дивизион одержал победу в финале Матча звезд НХЛ, обыграв Центральный дивизион со счетом 5:3. Самым ценным игроком признан форвард Клод Жиру.