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Сегодня, 01:30

Овечкин опять забил и уже в 10 голах от Ягра! Но «Вашингтон» снова проиграл

Надежда Тонконог
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter
Неудачная полоса «столичных» продолжилась, несмотря на 756-й гол россиянина в карьере

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Овечкин — 26 (бол., Шульц, Кузнецов), 10:31 — 1:0. Петтерссон — 7 (бол., Хорват, Хьюз), 20:33 — 1:1. Петтерссон — 8 (Экман-Ларссон, Хегландер), 24:48 — 1:2. Хорват — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 38:50 — 1:3. Уилсон — 11 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 46:22 — 2:3. Миллер — 12 (п.в., Бесер), 59:02 — 2:4.
Вратари: Самсонов (57:55 — 59:02, 59:25) — Демко.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (11+11+11) — 32 (16+8+8).
Наши: Кузнецов (20.32/0/-1), Овечкин (21.10/7/-1), Орлов (21.44/2/-1) — Подколзин (7.28/0/0).
16 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Кэпиталз» в этом сезоне — одна из худших команд по игре в большинстве: команда находится на 30 месте со 112 попытками и 16 заброшенными шайбами до сегодняшней игры. «Ванкувер» — на 20 месте с 22 шайбами при 119 попытках.

Казалось, что гол Овечкина в первом периоде станет единственной заброшенной шайбой «столичных» в этой игре. Преимущество по игре в первом и втором периодах было на стороне гостей. С третьей попытки броска из своего «кабинета» с передач Джастина Шульца и Евгения Кузнецова отличился Александр Овечкин.

«Ванкувер» во втором периоде забросил три шайбы, две из них — в большинстве. И обеспечил себе комфортное преимущество, сократить которое «Вашингтону» удалось только в третьем игровом отрезке. Здесь снова сработало большинство. У Кузнецова и Бэкстрема — по передаче, отличился Том Уилсон.

Под конец третьего периода, когда «Кэпиталс» необходимо было отыграть одну шайбу, команда получила удаление за нарушение численного состава. Видимо, свою роль сыграла усталость. Штраф отбывал Овечкин. «Ванкувер» издевательски поконтролировал шайбу и создал пару неопасных моментов. А дальше «Вашингтон» снял вратаря и пропустил в пустые. Точку в матче поставил Джей Ти Миллер.

Василий Подколзин не был особо заметен в игре против «Кэпиталз». Российский нападающий выходил в третьем звене с Хегландером и Дикинсоном, провел на площадке 7 минут 28 секунд, результативными действиями не отметился.

«Ванкувер» после трех поражений на выезде одержал победу. «Вашингтон» проиграл 5 из 6 последних игр.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 39 21 18 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 37 10 27 24
Результаты / календарь
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24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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