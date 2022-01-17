Овечкин опять забил и уже в 10 голах от Ягра! Но «Вашингтон» снова проиграл

Неудачная полоса «столичных» продолжилась, несмотря на 756-й гол россиянина в карьере

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы: Овечкин — 26 (бол., Шульц, Кузнецов), 10:31 — 1:0. Петтерссон — 7 (бол., Хорват, Хьюз), 20:33 — 1:1. Петтерссон — 8 (Экман-Ларссон, Хегландер), 24:48 — 1:2. Хорват — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 38:50 — 1:3. Уилсон — 11 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 46:22 — 2:3. Миллер — 12 (п.в., Бесер), 59:02 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:55 — 59:02, 59:25) — Демко.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 32 (16+8+8).

Наши: Кузнецов (20.32/0/-1), Овечкин (21.10/7/-1), Орлов (21.44/2/-1) — Подколзин (7.28/0/0).

16 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Кэпиталз» в этом сезоне — одна из худших команд по игре в большинстве: команда находится на 30 месте со 112 попытками и 16 заброшенными шайбами до сегодняшней игры. «Ванкувер» — на 20 месте с 22 шайбами при 119 попытках.

Казалось, что гол Овечкина в первом периоде станет единственной заброшенной шайбой «столичных» в этой игре. Преимущество по игре в первом и втором периодах было на стороне гостей. С третьей попытки броска из своего «кабинета» с передач Джастина Шульца и Евгения Кузнецова отличился Александр Овечкин.

OVI! Alex Ovechkin with the drive on the power play to open the scoring for Washington!#ALLCAPS pic.twitter.com/yKghetctZ0 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 16, 2022

«Ванкувер» во втором периоде забросил три шайбы, две из них — в большинстве. И обеспечил себе комфортное преимущество, сократить которое «Вашингтону» удалось только в третьем игровом отрезке. Здесь снова сработало большинство. У Кузнецова и Бэкстрема — по передаче, отличился Том Уилсон.

Tom Wilson gets one back for Washington on the power play with the tic-tac-toe tally from the slot!#ALLCAPS pic.twitter.com/mbDXksEi0C — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 16, 2022

Под конец третьего периода, когда «Кэпиталс» необходимо было отыграть одну шайбу, команда получила удаление за нарушение численного состава. Видимо, свою роль сыграла усталость. Штраф отбывал Овечкин. «Ванкувер» издевательски поконтролировал шайбу и создал пару неопасных моментов. А дальше «Вашингтон» снял вратаря и пропустил в пустые. Точку в матче поставил Джей Ти Миллер.

Василий Подколзин не был особо заметен в игре против «Кэпиталз». Российский нападающий выходил в третьем звене с Хегландером и Дикинсоном, провел на площадке 7 минут 28 секунд, результативными действиями не отметился.

«Ванкувер» после трех поражений на выезде одержал победу. «Вашингтон» проиграл 5 из 6 последних игр.