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Сегодня, 03:47

Кузнецов о своих шутках: «Люди в России в основном серьезные, они считают меня глупым»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Twitter

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, ставший победителем Матча звезд в составе Столичного дивизиона, пошутил о том, почему всегда улыбается.

«Люди у меня дома, в России, в основном серьезные, и таких, как я, улыбающихся, не так много. Они считают меня глупым, понимаете? Но на самом деле все наоборот. Что бы ни случилось, кто бы ни был вокруг тебя, ты должен воздействовать на людей своей улыбкой. Я чувствую, что если вы улыбаетесь и наслаждаетесь жизнью, то вы повлияете на людей, которые вас окружают, и вокруг вас всегда будет много улыбок», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл.

В текущем сезоне Кузнецов провел 44 матча, в которых набрал 45 (14+31) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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