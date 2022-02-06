Кузнецов о своих шутках: «Люди в России в основном серьезные, они считают меня глупым»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, ставший победителем Матча звезд в составе Столичного дивизиона, пошутил о том, почему всегда улыбается.

«Люди у меня дома, в России, в основном серьезные, и таких, как я, улыбающихся, не так много. Они считают меня глупым, понимаете? Но на самом деле все наоборот. Что бы ни случилось, кто бы ни был вокруг тебя, ты должен воздействовать на людей своей улыбкой. Я чувствую, что если вы улыбаетесь и наслаждаетесь жизнью, то вы повлияете на людей, которые вас окружают, и вокруг вас всегда будет много улыбок », — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл.

В текущем сезоне Кузнецов провел 44 матча, в которых набрал 45 (14+31) очков.