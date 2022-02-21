Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:20

Панарин — главная звезда матча «Рейнджерс». Но всех удивил Шестеркин — он чуть не забил в пустые ворота!

«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Игорь Шестеркин.
Фото Getty Images
Обзор матча «Оттава» — «Рейнджерс».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Штютцле — 11 (Годетт, Зайцев), 4:52 — 1:0. Строум — 10 (Шнайдер, Панарин), 7:27 — 1:1. Панарин — 14 (бол., Зибанежад, Строум), 29:14 — 1:2.
Вратари: Густавссон (58:39) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (8+7+15) — 33 (7+15+11).
Наши: Зайцев (21.01/1/+1), Зуб (20.24/2/-1) — Панарин (18.50/2/+1).

После двухнедельного перерыва «Рейнджерс» было непросто: в матчах с «Бостоном» (2:1 Б) и «Детройтом» (2:3 ОТ) мощная атака команды из Нью-Йорка сподобилась всего на три заброшенные шайбы. Сегодня в Оттаве было немногим лучше. Гости нанесли 33 броска, но отличились всего дважды. Как оказалось, этого хватило для победы.

Игорь Шестеркин. Шестеркин в матче с «Оттавой» был близок к тому, чтобы забросить шайбу в пустые ворота

Счет открыли хозяева — в контратаке немецкий нападающий Тим Штюцле поразил дальний угол ворот Игоря Шестеркина. Больше главному претенденту на «Везина Трофи» забить никто так и не смог.

У «Рейнджерс» не все получалось — хорошо, что в составе команды есть Артемий Панарин. Сначала он поучаствовал в голе Райана Строума, а во втором периоде вывел команду вперед, реализовав большинство. Бросок из правого круга вбрасывания пришелся точно в ближнюю «девятку».

Больше команды не забивали, хотя на последних секундах чуть было не состоялось историческое событие. Шестеркин решил бросить по пустым воротам «Оттавы», и Игорю всего нескольких сантиметров не хватило, чтобы стать 13-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол.

Правда, для самого Игоря гол бы не стал первым в карьере. 31 октября 2013 года Шестеркин в составе молодежки «Спартака» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ после того, как соперник снял вратаря.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
1
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россияне на Матче звезд НХЛ 2022: компания без Овечкина в Лас-Вегасе
Бриндамор заявил, что Кузнецов шокировал его своей игрой на Матче звезд НХЛ
Кузнецов помог своей команде заработать миллион долларов на Матче звезд! А его задиристого партнера из Канады освистали трибуны
Василевский: «Мы повеселились на Матче звезд НХЛ, теперь нас ждет только тяжелая работа»
Кузнецов о своих шутках: «Люди в России в основном серьезные, они считают меня глупым»
Дебур во время полуфинала Матча звезд НХЛ признался, что страдает похмельем
Клод Жиру признан лучшим игроком Матча звезд НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне «Сент-Луиса» помогли разорвать «Торонто». И это без Тарасенко
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 34 15 72
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 49 25 24 51
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 50 35 15 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 49 18 31 41
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 50 10 40 27
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 36 13 76
2 Миннесота 47 31 16 65
3 Сент-Луис 49 29 20 64
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 49 22 27 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 48 29 19 64
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 51 23 28 52
7 Сан-Хосе 49 22 27 49
8 Сиэтл 51 16 35 36
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 01:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 2
21.02 02:00
Коламбус – Баффало
 7 : 3
21.02 03:00
Аризона – Даллас
 3 : 1
21.02 04:00
Эдмонтон – Миннесота
 3 : 7
21.02 04:00
Сан-Хосе – Вегас
 1 : 4
21.02 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
21.02 23:00
Филадельфия – Каролина
 - : -
21.02 23:59
Калгари – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 38 2.06
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости