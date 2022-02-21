Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Штютцле — 11 (Годетт, Зайцев), 4:52 — 1:0. Строум — 10 (Шнайдер, Панарин), 7:27 — 1:1. Панарин — 14 (бол., Зибанежад, Строум), 29:14 — 1:2.

Вратари: Густавссон (58:39) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (8+7+15) — 33 (7+15+11).

Наши: Зайцев (21.01/1/+1), Зуб (20.24/2/-1) — Панарин (18.50/2/+1).

После двухнедельного перерыва «Рейнджерс» было непросто: в матчах с «Бостоном» (2:1 Б) и «Детройтом» (2:3 ОТ) мощная атака команды из Нью-Йорка сподобилась всего на три заброшенные шайбы. Сегодня в Оттаве было немногим лучше. Гости нанесли 33 броска, но отличились всего дважды. Как оказалось, этого хватило для победы.

Счет открыли хозяева — в контратаке немецкий нападающий Тим Штюцле поразил дальний угол ворот Игоря Шестеркина. Больше главному претенденту на «Везина Трофи» забить никто так и не смог.

У «Рейнджерс» не все получалось — хорошо, что в составе команды есть Артемий Панарин. Сначала он поучаствовал в голе Райана Строума, а во втором периоде вывел команду вперед, реализовав большинство. Бросок из правого круга вбрасывания пришелся точно в ближнюю «девятку».

Больше команды не забивали, хотя на последних секундах чуть было не состоялось историческое событие. Шестеркин решил бросить по пустым воротам «Оттавы», и Игорю всего нескольких сантиметров не хватило, чтобы стать 13-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол.

Правда, для самого Игоря гол бы не стал первым в карьере. 31 октября 2013 года Шестеркин в составе молодежки «Спартака» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ после того, как соперник снял вратаря.