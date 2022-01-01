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«Это великий момент». Овечкин забрал исторический рекорд НХЛ

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 09:20
Александр Овечкин празднует рекордный гол в матче «Вашингтона» с «Детройтом». Фото USA Today Sports
Александр Овечкин празднует рекордный гол в матче «Вашингтона» с «Детройтом». Фото USA Today Sports
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Детройтом» (3:1) стал рекордсменом лиги по голам в большинстве.

В предновогоднем матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» обыграли «Ред Уингз» в Детройте — 3:1. Капитан столичной команды в конце третьего периода провел победную шайбу при розыгрыше большинства, а затем забил в пустые ворота. Рекордным стал первый гол.

История

Овечкин забил при реализации численного преимущества за 2.51 до сирены при участии Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрема и стал рекордсменом НХЛ по голам в большинстве — 275 шайб. Александр обошел Дэйва Андрейчака.

НХЛ дважды правила протокол: сняла, а потом вернула Ови рекордную шайбу в большинстве, которую он забросил через две минуты после удаления нападающего «Детройта» Робби Фаббри.

Овечкин забил 112 из 275 голов в большинстве броском в касание изнутри или из-за своего «офиса» — левого круга для вбрасывания.

Александр вместе с тем также записал на свой счет 119-й победный гол и вышел на третье место в истории НХЛ по их числу — обошел Фила Эспозито (118), впереди только Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

Александр Овечкин празднует рекордный гол в&nbsp;матче с &laquo;Детройтом&raquo;. Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь! Теперь он лучший по голам в большинстве

«Легенда!»

Овечкин повторил рекорд Андрейчака 15 декабря в матче с «Чикаго». Ожидание нового достижения растянулось в том числе из-за удлинения рождественской паузы с переносом игр после ковид-вспышки, во время которой лига также отказалась от поездки на Олимпиаду.

Андрейчак и другие не сомневались: Ови очень скоро заберет этот рекорд. Канадский форвард провел в лиге 23 сезона и завершил карьеру в «Тампе» в сезоне-2005/06, дебютном для россиянина в Северной Америке. И ранее уже сравнил стили игры — себя с россиянином, а также в лиге в целом.

Овечкин переписал достижение, когда в России уже наступил Новый год.

«Да, это очень клевое место, определенно. В этом списке много великих игроков, приятно быть №1», — сказал Александр в интервью NBC Sports Washinghton.

После матча Ови также заметил: «Да, считаю, это великий момент для меня, команды, болельщиков, а также для игры. И знаете, теперь это закончено и нужно двигаться дальше».

«Когда вы стоите на пороге какого-то достижения длительное время — знаете, одну, две, три игры, уверен, вам не терпится уже сделать это. И это не из тех вещей, которые не должны были случиться. Это должно было произойти. Просто приятно сделать это и двигаться дальше. Это настоящее достижение. Дэйв долгое время играл со многими великими хоккеистами. И быть частью такой истории — нечто особенное», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Легенда!» — соцсети «Кэпиталз» привычно точно отреагировали на новое достижение капитиена.

Александр Овечкин и&nbsp;его сын Сергей после матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; 24&nbsp;ноября. «Если есть возможность — бросаю. Простая игра, не так ли?» Еще одна крутая неделя Овечкина

Гонка

Овечкин оформил дубль после гола в пустые ворота — это его 24-я шайба в этом сезоне и 50-е очко. Он продолжает гонку в списке снайперов и бомбардиров с парой звезд «Эдмонтона» — Коннором Макдэвидом (52 очка) и Леоном Драйзайтлем (24 гола и 51 очко).

Александр провел 154-й матч с 2 и более набранными очками, догнал по этому показателю Марио Лемье на третьем месте в истории НХЛ, впереди только Уэйн Гретцки (189) и Бретт Халл (158).

36-летний россиянин в этом невероятном, своем 17-м сезоне довел число очков в НХЛ до 1370 в 1230 играх. Он вошел в топ-25 бомбардиров в истории лиги, пройдя канадского форварда Джонни Буцика.

И главное: Овечкин забил 754 гола за карьеру в НХЛ, до Яромира Ягра (766) и места в топ-3 в истории лиги — всего 12 шайб. Впереди по шайбам в регулярных чемпионатах — только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Также в этой игре:

— Евгений Кузнецов сначала выдал номер с жонглированием, а затем забил классный ответный гол и набрал 450-е очков в 550-м матче в НХЛ

— Дмитрий Орлов провел 600-й матч в НХЛ

— Илья Самсонов сделал 19 сэйвов и одержал 41-ю победу в лиге

— «Вашингтон» встретил Новый год и переключается на следующий матч

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика