«Это великий момент». Овечкин забрал исторический рекорд НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Детройтом» (3:1) стал рекордсменом лиги по голам в большинстве.

В предновогоднем матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» обыграли «Ред Уингз» в Детройте — 3:1. Капитан столичной команды в конце третьего периода провел победную шайбу при розыгрыше большинства, а затем забил в пустые ворота. Рекордным стал первый гол.

История

Овечкин забил при реализации численного преимущества за 2.51 до сирены при участии Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрема и стал рекордсменом НХЛ по голам в большинстве — 275 шайб. Александр обошел Дэйва Андрейчака.

It marks Ovechkin's 275th career power play goal, passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history. pic.twitter.com/ItRFLdQwXl — CapitalsPR (@CapitalsPR) January 1, 2022

НХЛ дважды правила протокол: сняла, а потом вернула Ови рекордную шайбу в большинстве, которую он забросил через две минуты после удаления нападающего «Детройта» Робби Фаббри.

ALL HAIL THE ?

THE GR8

GR8NESS

HISTORY

ASDFGHJKKL pic.twitter.com/xa70oq9Qki — Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022

Овечкин забил 112 из 275 голов в большинстве броском в касание изнутри или из-за своего «офиса» — левого круга для вбрасывания.

Александр вместе с тем также записал на свой счет 119-й победный гол и вышел на третье место в истории НХЛ по их числу — обошел Фила Эспозито (118), впереди только Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

The all-time PPG leader.



Congrats on making more history, Alex Ovechkin (@ovi8)! ?



Add him to your #NHLAllStar Fan Vote ? https://t.co/JOMxUndKd8 pic.twitter.com/fiPvas6VvS — NHL (@NHL) January 1, 2022

«Легенда!»

Овечкин повторил рекорд Андрейчака 15 декабря в матче с «Чикаго». Ожидание нового достижения растянулось в том числе из-за удлинения рождественской паузы с переносом игр после ковид-вспышки, во время которой лига также отказалась от поездки на Олимпиаду.

Андрейчак и другие не сомневались: Ови очень скоро заберет этот рекорд. Канадский форвард провел в лиге 23 сезона и завершил карьеру в «Тампе» в сезоне-2005/06, дебютном для россиянина в Северной Америке. И ранее уже сравнил стили игры — себя с россиянином, а также в лиге в целом.

Овечкин переписал достижение, когда в России уже наступил Новый год.

«Да, это очень клевое место, определенно. В этом списке много великих игроков, приятно быть №1», — сказал Александр в интервью NBC Sports Washinghton.

После матча Ови также заметил: «Да, считаю, это великий момент для меня, команды, болельщиков, а также для игры. И знаете, теперь это закончено и нужно двигаться дальше».

«It's a great moment for me, for the team, for the fans, for the game as well. Now it's over and we'll move on.»



Alex Ovechkin after passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history tonight. #CapsWings pic.twitter.com/TsYPnzYVO0 — Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022

«Когда вы стоите на пороге какого-то достижения длительное время — знаете, одну, две, три игры, уверен, вам не терпится уже сделать это. И это не из тех вещей, которые не должны были случиться. Это должно было произойти. Просто приятно сделать это и двигаться дальше. Это настоящее достижение. Дэйв долгое время играл со многими великими хоккеистами. И быть частью такой истории — нечто особенное», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Легенда!» — соцсети «Кэпиталз» привычно точно отреагировали на новое достижение капитиена.

Гонка

Овечкин оформил дубль после гола в пустые ворота — это его 24-я шайба в этом сезоне и 50-е очко. Он продолжает гонку в списке снайперов и бомбардиров с парой звезд «Эдмонтона» — Коннором Макдэвидом (52 очка) и Леоном Драйзайтлем (24 гола и 51 очко).

Александр провел 154-й матч с 2 и более набранными очками, догнал по этому показателю Марио Лемье на третьем месте в истории НХЛ, впереди только Уэйн Гретцки (189) и Бретт Халл (158).

36-летний россиянин в этом невероятном, своем 17-м сезоне довел число очков в НХЛ до 1370 в 1230 играх. Он вошел в топ-25 бомбардиров в истории лиги, пройдя канадского форварда Джонни Буцика.

И главное: Овечкин забил 754 гола за карьеру в НХЛ, до Яромира Ягра (766) и места в топ-3 в истории лиги — всего 12 шайб. Впереди по шайбам в регулярных чемпионатах — только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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