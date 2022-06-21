«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: видеообзор третьего матча финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» обыграла «Колорадо» со счетом 6:2 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Благодаря этому результату «Молнии» сократили отставание в противостоянии: 1-2.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился форвард Никита Кучеров. Также россиянин Кучеров повторил рекорд результативности Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ. В третьем периоде он получил травму ноги после толчка защитника «Эвеланш» Девона Тэйвза и не смог продолжить игру.

А форвард «Тампы» Кори Перри стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забивавшим в финалах Кубка Стэнли за 4 разных команды

Четвертый матч финала «Тампа» — «Колорадо» состоится в ночь на 23-е июня, в четверг, и начнется в 03.00 по московскому времени.