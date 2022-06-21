Никита Кучеров сделал ассистентский дубль в третьем матче финала плей-офф НХЛ против «Колорадо»

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Российский нападающий Никита Кучеров сделал вторую голевую передачу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Форвард принял участие в шайбе Патрика Маруна в середине второго периода.

Незадолго до этого россиянин отличился результативной передачей на Стивена Стэмкоса.

Теперь у Кучерова 26 (7+19) очков в 20 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Хоккеист вышел на 28-е место по числу очков в истории Кубка Стэнли и стал четвертым игроком в истории плей-офф, которому удалось сделать 25 или более результативных действий в трех плей-офф подряд.