Кучеров получил травму в конце третьего периода матча против «Колорадо»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в третьем периоде третьего матча Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2).

Форвард досрочно покинул лед после столкновения с защитником «Эвеланш» Девоном Тэйвзом. Канадец ударил россиянина в спину клюшкой и получил две минуты штрафа.

В третьей игре с «Колорадо» Кучеров сделал две результативных передачи. Всего на его счету 26 (7+19) очков в 20 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Счет в серии «Колорадо» — «Тампа» — 2-1. Четвертый матч состоится в четверг, 23 июня. Начало — в 03.00 (мск).