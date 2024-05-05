Мэттьюс может принять участие в седьмом матче серии с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс может сыграть в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 26-летний американец прибыл на матч вместе с командой. Ранее он пропустил шестую игру из-за травмы.

Мэттьюс провел 4 матча в плей-офф и набрал 3 (1+2) очка. В регулярном чемпионате на его счету 81 игра и 107 (69+38) очков.

Матч «Бостон» — «Торонто» пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.