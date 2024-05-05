«Бостон» во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Флоридой»

«Бостон» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4-3 в серии.

Во втором раунде «Брюинз» встретятся с «Флоридой», которая ранее обыграла «Тампу» (4-1). В прошлом сезоне команды встречались в первом раунде, где победу одержали «Пантерз» (4-3).