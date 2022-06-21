Кучеров делит с Кейлом Макаром третье место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в третьем матче финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (6:2).

Таким образом, Кучеров заработал 26 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Такое же количество очков у защитника «Колорадо» Кейла Макара, который в минувшем матче отдал две результативные передачи.

Хоккеисты делят между собой третье место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ-2021/22. 28-летний россиянин и 23-летний канадец забросили по семь шайб и отдали 19 голевых передач.

Первое место в списке бомбардиров плей-офф занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 33 очка. На втором месте его сокомандник Леон Драйзайтль (32 очка). Отметим, что «Ойлерз» завершили свое выступление в плей-офф НХЛ. Команда в финале Западной конференции уступила «Колорадо» (0-4).

«Тампа» уступает «Колорадо» в финальной серии со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет в четверг, 23 июня. Начало запланировано на 03.00 (мск).