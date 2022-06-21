Никита Кучеров повторил рекорд результативности Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевых передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Теперь у форварда 26 (7+19) очков в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Ему удалось набрать 25 или более очков в Кубке Стэнли в третьем сезоне подряд.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал четвертым хоккеистом в истории лиги, которому удалось набрать 25 или более очков в трех подряд розыгрышах Кубка Стэнли. До него это удавалось Уэйну Гретцки (1983-1985), Майку Босси (1981-1983) и Брайану Троттье (1980-1982).