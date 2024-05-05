Тринеев сделал две результативные передачи в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» во втором матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 5:1.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев сделал две результативные передачи. При этом сначала на него записали третий гол команды, однако затем переписали шайбу на передачу.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 3 матча в плей-офф АХЛ, набрав 3 (0+3) очка.