«Бостон» и «Торонто» определят победителя серии плей-офф в овертайме

«Бостон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Торонто».

Команды забросили по шайбе в третьем периоде: на гол Вильяма Нюландера «Брюинз» ответили точным броском Хампуса Линдхольма.

Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1. Победитель серии определится в овертайме.