Самсонов признан третьей звездой матча с «Бостоном»

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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал третьей звездой седьмого матча серии плей-офф НХЛ с «Бостоном» (1:2 ОТ).

27-летний россиянин отразил 27 бросков из 29. Первой звездой признан форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который забил победный гол. Вторая звезда — вратарь «Бостона» Джереми Свэймэн, отразивший 30 бросков из 31.

В текущем плей-офф Самсонов провел пять матчей, отразив 89,5 процента бросков.