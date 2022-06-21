Кори Перри стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забивавшим в финалах Кубка Стэнли за 4 разных команды

Нападающий «Тампы» Кори Перри забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2).

37-летний канадец стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забить в финалах плей-офф за четыре разных команды.

До этого нападающий забрасывал в финальных сериях Кубка Стэнли, выступая за «Анахайм», «Даллас» и «Монреаль».

«Тампа» сократила отставание от «Колорадо» в финале плей-офф — 1-2. Четвертый матч серии состоится в четверг, 23 июня. Начало — в 03.00 (мск).