Главный тренер «Тампы» прокомментировал травму Кучерова в конце третьего матча против «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2).

Форвард получил повреждение в третьем периоде после того, как в него сзади въехал защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз.

«Когда тебе задают такие вопросы, ты пытаешься найти ответ, который все и так знают. Игроки знают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова», — приводит журналист Sportsnet Люк Фокс слова Купера.

Ранее защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман назвал грязным прием, который Тэйвз применил против Кучерова.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч состоится 23 июня, начало — в 03.00 (мск).