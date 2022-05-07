Овечкин вышел на седьмое место по количеству голов в большинстве

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в третьем матче серии первого раунда с «Флоридой» (6:1), забросил свою 28-ю шайбу в большинстве в плей-офф НХЛ.

36-летний россиянин вышел на седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Евгением Малкиным и Денисом Потвиным.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки, у которого 38 таких шайб.

Отметим, что Овечкин и Малкин делят первое место по голам в большинстве среди действующих хоккеистов.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).