Овечкин сравнялся с Жаком Лемером по количеству очков в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в третьем матче серии первого раунда с «Флоридой» (6:1), вышел на 37-е место по количеству очков в плей-офф НХЛ.

36-летний россиянин набрал 139-е (72+67) очко за карьеру в матчах на вылет и сравнялся с Жаком Лемером.

Строчкой выше идет Рон Фрэнсис, у которого 143 (46+97) очка.

Cчет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).