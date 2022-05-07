«Вашингтон» примет «Флорида», «Питтсбург» сыграет против «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

7 мая, суббота

Восточная конференция. Третий матч

«Вашингтон» — «Флорида» (20.00 мск)

Счет в серии: 1-1

Западная конференция. Третий матч

«Нэшвилл» — «Колорадо» (23.00)

Счет в серии: 0-2

8 мая, воскресенье

Восточная конференция. Третий матч

«Питтсбург» — «Рейнджерс» (2.00)

Счет в серии: 1-1

Западная конференция. Третий матч

«Даллас» — «Калгари» (4.30)

Счет в серии: 1-1

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке