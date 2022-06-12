Кучеров назвал значимым выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров назвал значимым выход «Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд.

В финале Восточной конференции «Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии.

«Это многое значит. Немногим командам покорялось такое достижение, быть одним из таких клубов — это серьезно. Мы довольны результатом, но впереди — важные матчи. Есть ли уверенность в своих силах из-за того, что мы уже не в первый раз в финале? Думаю, да», — сказал на пресс-конференции Кучеров.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч серии пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).