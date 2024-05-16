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Сегодня, 10:25

Георгиев рассказал об уверенной игре в матчах «Колорадо» с «Далласом»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в пятом матче серии с «Далласом» (5:3). В этой встрече игроки «Эвеланш» дважды уступали в счете. «Колорадо» сократил счет в серии 2-3. Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Я чувствую себя уверенно в нашей команде. Мы должны проходить каждую игру серии по одной смене за раз. Если мы сыграем полные 60 минут, не имеет значения, забьют ли они первыми или забьем мы, главное, чтобы мы играли от начала до конца матча», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь на 18 мая.

Александр Георгиев
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ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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1. Даллас - Колорадо
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5 - 3
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6. Колорадо - Даллас
0 - 0
3 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
3 - 2
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1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
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4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
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1 - 2
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0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
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1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
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6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
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