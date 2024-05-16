Георгиев рассказал об уверенной игре в матчах «Колорадо» с «Далласом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в пятом матче серии с «Далласом» (5:3). В этой встрече игроки «Эвеланш» дважды уступали в счете. «Колорадо» сократил счет в серии 2-3. Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Я чувствую себя уверенно в нашей команде. Мы должны проходить каждую игру серии по одной смене за раз. Если мы сыграем полные 60 минут, не имеет значения, забьют ли они первыми или забьем мы, главное, чтобы мы играли от начала до конца матча», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь на 18 мая.